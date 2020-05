Van poppen tot printpapier: deze mensen gingen meteen shoppen in Oostende Mathias Mariën

11 mei 2020

19u47 0 Oostende De heropening van de winkels zorgde in Oostende voor heel wat blije gezichten. Deze mensen waren er als de kippen bij om te shoppen in de winkelstraten.

Jurgen Floreal

Voor de 39 jarige Jurgen Floreal was het aftellen tot zijn geliefde winkels weer open waren. Hij zakte speciaal af uit Beernem naar Oostende. “Voor de corona toesloeg, had ik net wat zaken besteld bij het compact center. Ik kom al 23 jaar naar deze speciaalzaak dus oefende ik liever wat geduld uit dan online te gaan bestellen. Komt daar bij dat de uitbater zeer gepassioneerd bezig is met muziek, en daar komt altijd een leuk praatje van”, besluit de Beernemnaar.

Megan Janssen

Gepakt en gezakt ontmoeten we Megan Janssen in de Kapellestraat te Oostende. De jonge moeder van 2 kinderen had dringend nieuwe kleertjes nodig. “ Mijn zoontje Mile had tijdens de corona een groeischeut dus besloot ik even naar de Zara te gaan na mijn job. Het personeel deed er alles aan om het winkelen veilig te houden. Nu ga ik nog snel proberen schoenen te kopen voor Roan wakker wordt”

Erik Dekeijzer

Erik Dekeijzer zag zich tijdens de lockdown genoodzaakt zich te behelpen met welk papier dan ook om te printen. “Ik had een pak papier nodig, maar de portkosten liepen flink op, dus heb ik maar besloten om te wachten tot de winkels terug open zouden gaan. Ik woon niet ver van de winkelstraat. Normaal passeer ik hier elke dag om een kleine aankoop te doen. Ik herleef vandaag nu ik terug al de handelaars zie in hun geopende winkels.”

Ioan Gramma

Ioan Gramma en zijn vrouw Diana waren dringend op zoek naar kinderkledij. “Meteen heb ik ook maar een pop meegebracht voor onze flinke dochter. Toen ik thuis zat, ben ik uit verveling begonnen met cakes te leren bakken. Het bevalt me zo goed dat ik vandaag ook wat bakvormen heb gekocht”

Dina Verlaecke

De Oostendse Dina Verlaecke trotseerde de stormwind die door de winkelstraat raasde. “Mijn dochter wordt weldra 31 jaar en zoals jaarlijks wil ik ze verwennen. Na het werk heb ik maar een uurtje de tijd om mijn boodschappenlijstje af te werken, dus wellicht sta ik hier morgen terug. Ik koop mijn cadeautjes liever in een echte winkel omdat ze daar alles mooi verpakken. En das meteen een zorg en tijd gespaard.”