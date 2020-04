Van Kama-kunst tot De Gouden Schoen-date: ongeziene veiling brengt Oostendenaars en topvedetten samen om KVO te redden Timmy Van Assche

24 april 2020

06u07 0 Oostende KV Oostende lijkt goed op weg om ‘Operatie Redding’ tot een goed einde te brengen, maar officieel heeft ze haar proflicentie nog altijd niet. Een eerder gestarte geldinzameling leverde voorlopig al 35.000 euro op. Nu organiseren clubambassadeurs, de supportersfederatie Kustboys en KVO een bijzondere veiling met tal van unieke KVO-memorabilia. Die actie blijft lopen tot KVO haar licentie beet heeft. Omdat de kustploeg al zeven jaar in eerste klasse speelt, pikken wij er zeven opvallende verkoopacties uit. En je hoeft geen voetbaladept of KVO-fan zijn om deze veiling een warm hart toe te dragen.

Van Wallaeys tot Hazard: iedereen veilt z’n truitje

Verzamelaars van voetbaltruitjes kunnen nu enkele absolute ‘collector’s items’ op de kop tikken. Zweet inbegrepen. Denk maar aan gedragen shirts van ex-spelers Frédéric Brillant en Adam Marusic. Of het laatste wedstrijdshirt van levende legende Christophe Lycke uit 1996 en het truitje van gewezen kapitein Lars Wallaeys uit het kampioenenjaar 2012. Maar daar stopt het niet. Zelfs de Bosnische topspits Edin Dzeko, goeie vriend van coach Adnan Custovic, veilt een ‘match worn shirt’ van AS Roma. Ook Rode Duivel Thorgan Hazard levert een shirt van bij Borussia Dortmund. Wie ook niet mag ontbreken: Laurent Depoitre. Hij gooit een wedstrijdtruitje op de markt van toen hij met Huddersfield tegen Manchester United speelde. Via www.belgoshop.com verkoopt KVO ook alle truitjes van dit voetbalseizoen. Wie er niet genoeg van kan krijgen: KVO-speler Ari Skulason verkoopt zelfs zijn voetbalschoenen, Anderlecht-keeper Hendrik Van Crombrugge biedt zijn handschoenen aan.

Teambuilding met Harry Van Barneveld

Ruik je liever je eigen zweet in plaats van dat van voetballers, dan is een goeie teambuilding misschien wel iets voor jou en je collega’s en vrienden. De zwerfvuilactiegroep Proper Strand Lopers geeft bedrijven, organisaties of gewoon vriendengroepen en families de kans om een leuke groepsactiviteit te winnen. Niemand minder dan olympisch medaillewinnaar judo Harry Van Barneveld zal van de partij zijn. Voor een keer zal de huidig politieagent geen boeven, maar zwerfvuil vangen. Tijdens een ‘trash hunt’ op een zanderige tatami wordt er op een ludieke manier aan bewustwording rond zwerfvuil gedaan. “De mogelijkheden zijn bespreekbaar, we werken volledig op maat”, omschrijft de Proper Strand Lopers.

Voetbalkunst van Kama en Herr Seele

Sport is kunst, toch? Herr Seele en Kamagurka bieden elk een knap werk aan. Herr Seele schilderde Cowboy Henk die een supportersvlag vasthoudt. Kamagurka zocht het iets abstracter. “Het is een schilderij dat ik maakte om in het nieuwe oefencomplex van KVO op te hangen. Het is een mathematische voorstelling van wat voetbal nu eigenlijk is, waarbij de bal abstracte lijnen volgt. Alle spelers van KVO hebben hun duim in verf mogen doppen en op het doek drukken. Achteraan is het werk ook door de spelers gesigneerd. Iemand met een rood, geel en groen hart moet dit in huis halen. Ik ga niet snel in op de vraag om kunstwerken te schenken of te veilen, maar KVO is iets speciaal. Ik moét wel.”

Ullemuul’n

De Oostendse kunstenaar en creatief ontwerper Bart ‘Seamoose’ Simoens stelde in 2016, onder de naam Ullemuul’n, meer dan 130 karikaturen op kartonnen dozen voor van bekende Oostendenaars. Er werd zelfs een boek van uitgebracht. Bij die portretten staken enkele bekende spelers van KVO: Jordan Lukaku, Brecht Capon en Didier Ovono om er maar enkele te noemen. Het zijn die portretten die nu over de toonbank gaan. “Sport en kunst brengen heel wat emotie teweeg - elk op hun eigen manier. Als je ziet wat deze veiling op sociaal vlak losweekt in onze stad, dan laat me dat niet onbewogen”, zegt Seamoose. “Met het project Ullemuul’n mocht ik destijds rekenen op de medewerking van de club en (ex-)spelers, voor mij is het dan ook maar een kleine moeite om iets terug te doen.” Seamoose schudde ook nieuwe karikaturen van ex-spelers Franck Berrier en Sébastien Siani uit de pols. Ook acteur Sebastien Dewaele veilt zijn karikatuur voor KVO.

‘De Gouden Schoen’-date van Guga Baúl

Haal die smoking of galajurk alvast maar uit de kleerkast, want de hoogste bieder trekt met acteur en zanger Guga Baúl naar het voetbalgala van De Gouden Schoen in januari. “Ik ga er elk jaar heen en die eerste keer is echt wel heel speciaal”, herinnert Guga zich. “Je stapt de rode loper af, poseert voor een legertje fotografen en geeft korte interviews aan de media. Dan volgt een uitbreid diner met alle eten en drinken, om vervolgens aan tafel of in de tribune de liveshow te volgen. Met wat geluk zit je vlak naast je grote voetbalidool en kan je hier en daar met een bekend gezicht op de foto. Ach, het is gewoon een heel plezante avond. Door in te zetten op deze veiling schenk je niet alleen geld aan het goede doel, maar geef je je zelf ook nog een toffe avond en unieke belevenis cadeau. (lacht) Nee, Tine (Embrechts, zijn echtgenote, red.) gaat niet mee, want behalve met de Rode Duivels is ze niet echt met voetbal bezig.”

Vip met Martin Heylen

De sympathieke Martin Heylen gooide al drie boeken ‘Terug naar Siberië’ op de veilingsite, maar doet er nog een schepje bovenop. Samen met de reportagemaker kan je als vip mee naar een wedstrijd van KV Oostende. “Ik vond de veilingactie van Guga geestig en begon ook wat verder na te denken. Ik ben ook meer liefhebber van ervaring als cadeau. En dat is een match op KVO toch wel. Een etentje en een fijne babbel zijn mooie ingrediënten voor een toffe avond", vertelt Heylen, die zich optrekt aan de voorzichtig positieve geluiden die voortkomen uit de overnamegesprekken.

Mee op de ploegfoto

KVO staat erom bekend elke voetbalseizoen de meest originele ploegfoto’s van ons land de wereld in te sturen. De ene keer is dat op de strekdam met zicht op de stad, de andere keer voor zeilschip Mercator of zelfs voor Fort Napoleon. Het toont de verbondenheid met de stad. Andere clubs, van Anderlecht tot Cercle Brugge en Waasland-Beveren, kunnen hier nog iets van leren: zij nemen meestal hun ploegfoto in een leeg stadion. KVO toont hiermee ook de verbondenheid met de stad aan. Om maar te zeggen: het loont de moeite om te bieden op een plekje tussen de spelers en coaches voor de officiële ploegfoto. Bind de schoenen aan, trek je kousen op en poseer borst vooruit met het shirt van KVO als een echte pro.

