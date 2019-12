Exclusief voor abonnees Van elektricien Herman (81) belanden we in het meest romantische hotel ter wereld: West-Vlaanderens 100 leukste van 2019 (slot) Laurie Bailliu Siebe De Voogt Alexander Haezebrouck Timmy Van Assche

29 december 2019

16u04 25 Oostende Straffe West-Vlamingen! Die vindt u terug in de laatste aflevering van West-Vlaanderens Leukste 100 van 2019. Niels Destadsbader en Jens Dendoncker haalden regelmatig de krantenkoppen, terwijl topchocolatier Dominique Persoone met de bouw van een chocoladefabriek in Afrika momenteel misschien hét project van zijn leven realiseert. We blikken in deze laatste aflevering ook even terug op dat emotionele moment na Club-Moeskroen, waarbij Ruud Vormer de ultieme wens van een jonge blauwzwarte in vervulling liet gaan. Maak er een spetterend oudejaar van en tot in 2020!

81. Wingene - Herman (81) blijft doorgaan als elektricien

Herman Penninck is op zijn 81ste nog vier dagen op de vijf aan het werk als elektricien in het atelier van elektriciteitsfirma De Witte-Vandecaveye in Wingene. Tussen het jong geweld staat de tachtiger te werken, alleen op maandag neemt hij een rustdag. Al 65 jaar is het zijn droomjob, al 65 jaar werkt hij bij hetzelfde familiebedrijf. Daar spreekt iedereen hem aan als ‘Nonkel Herman’. Herman blijft vooral omdat hij het familiebedrijf in zijn hart draagt. Toen hij 60 was, kreeg Herman darmkanker en was enkele jaren buiten strijd. “Ik had de kracht niet om buiten te komen. Maar uiteindelijk sloeg ik me erdoor. Mijn dokter keek eens vreemd op toen ik hem vroeg of ik weer zou kunnen gaan werken. Thuis zitten beschimmelen is niets voor mij. Ik geloof dat werken me zelfs geholpen heeft om de ziekte te overwinnen”, zei Herman toen we hem in augustus spraken.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis