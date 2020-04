Van de bakker tot de vuilnisophalers, iedereen verdient een serenade. Broer en zus brengen elke dag ode aan de helden van deze crisis Leen Belpaeme

20 april 2020

10u59 14 Oostende Heel wat mensen brachten de voorbije weken op hun eigen manier ode aan de helden van deze coronacrisis. Sil (13) en Nelle (11) Persoons spelen ondertussen al een maand lang elke dag op een andere plaats en voor andere mensen op hun trompet en hoorn. Hun miniconcerten worden erg gewaardeerd en dus zetten de Oostendse tieners door. “Het concert aan Duinhelm, waar mensen met een beperking wonen, was het langste en leukste concert deze maand.”

Er wordt op heel wat verschillende manieren getoond dat de inzet van de mensen in de zorg, maar ook in andere sectoren gewaardeerd worden door de mensen die in hun kot moeten blijven. Toch zijn er weinig mensen die zo hard hun best doen om iedereen in de bloemetjes te zetten als Sil en Nelle Persoons uit Oostende. Elke dag spelen ze op een andere plaats en voor andere mensen op hun trompet en hoorn. Vrijdag stonden ze paraat aan hun voordeur om de afvalophalers te trakteren op een miniconcert, maar de voorbije maanden gingen ze al langs de ziekenhuizen, woonzorgcentra, verschillende voorzieningen voor mensen met een beperking, jeugdinstellingen, taxichauffeurs, De Lijn, de bakker en de brandweer. “We zijn begonnen na de oproep bij het begin van de lockdown met om 12 uur te applaudisseren. We trokken naar het AZ Damiaan om een liedje te spelen. Sindsdien hebben we elke dag iets gedaan en elke avond spelen we voor de buren”, vertellen mama Veerle Coupez, Sil en Nelle.

De kinderen blijven doorzetten. “Er zijn heel veel plaatsen waar we naartoe kunnen gaan om de mensen eens in de bloemetjes te zetten. We verwittigen op voorhand dat we zullen langskomen en we zien vaak dat de mensen zich al verzamelen aan het raam. Het voordeel van de hoorn en trompet is dat het geluid ver draagt, waardoor mensen het ook achter glas kunnen horen”, vertelt mama Veerle. Het concert in Duinhelm vond Sil het leukste. “We hebben daar zeker 20 minuten gespeeld en de mensen zongen enthousiast mee. Ook woonzorgcentrum Godtschalck was een topper.” Mama Veerle werkt als docent in de opleiding verpleegkunde aan Howest. Zo is ze zelf ook nauw betrokken bij de coronacrisis. Maar soms verdienen ook de mensen die ze zelf missen een concert. “We zijn ook al bij de grootouders gaan spelen en we speelden ook een liedje op straat voor oma haar verjaardag”, zegt Nelle.

Broer en zus blijven enthousiast. “Het is leuk om te doen en om mensen blij te zien. Je ziet de mensen dan stralen en meegenieten.” Mama Veerle is, terecht, trots op haar kinderen. “We zijn ook al twee keer naar het kerkhof getrokken om een ode te brengen aan de overledenen op zondagmorgen. Ik moet zeggen dat ik toen echt wel een krop in de keel kreeg.”

Filmmuziek

De muzikale kinderen hebben al een groot repertoire. “Ik speel veel filmmuziek, zoals ‘Bella Ciao’, maar ook ‘Ik hou van U’ van Noordkaap. We spelen vooral bekende liedjes”, vertellen Sil en Nelle. De optredens zijn ook een ideale manier om te blijven oefenen, nu de lessen stilliggen. “We studeren aan het Conservatorium aan Zee. We hebben heel dynamische leerkrachten die al online les hebben gegeven en partituren opstuurden.”

Je kan SIl en Nelle volgen via Instagram via Trompet8400. Sil en Nelle kondigen nooit aan waar ze zullen spelen, om te vermijden dat er te veel mensen zouden verzamelen.