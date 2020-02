Van 4 naar 7 jaar celstraf voor brandstichting woning ex-vrouw: “Ik vrees voor de dag dat Filip vrijkomt” Cedric Matthys

26 februari 2020

14u20 0 Oostende Filip S. heeft woensdagmiddag in het Gentse hof van beroep 7 jaar cel gekregen. De 52-jarige Oostendenaar stak begin juni 2018 de woning van zijn ex-vriendin in brand. In eerste aanleg kreeg de man 4 jaar cel. “Nog steeds veel te weinig”, laat het slachtoffer weten.

“De gevolgen hadden veel groter kunnen zijn.” De voorzitter van het Gentse hof van beroep was woensdagmiddag scherp bij de uitspraak van het arrest. Samen met haar mederechters veroordeelde ze Filip S. tot zeven jaar celstraf voor “brandstichting bij nacht”.

S. stak de woning van zijn 49-jarige ex-vriendin in brand in de nacht van 1 op 2 juni 2018. Hij goot een busje benzine door de gleuf van de brievenbus en liet het goedje vuur vatten. De woning in de Duivenhokstraat in Oostende liep zware brandschade op. Het huis werd onbewoonbaar verklaard.

Stalking

De 52-jarige Oostendenaar kreeg in eerste aanleg vier jaar cel voor de feiten. Hij tekende zelf beroep aan, maar heeft nu dus een zwaardere straf aan zijn been. “Nog steeds veel te weinig”, laat het slachtoffer weten. S. stalkte zijn ex-vrouw jarenlang. Het ging zo ver dat ze verhuisde naar de Ardennen om zich te verschuilen. “Ik heb die periode nog steeds niet kunnen afsluiten”, zegt de dame. “Ik vrees dan ook voor de dag dat Filip de cel mag verlaten. Hij zal opnieuw achter mij aanzitten. Dat garandeer ik je.”

Vals alibi

Naast Filip S. stond woensdagmiddag ook B. K. terecht. Voor deze 33-jarige man uit Oudenburg vroeg het Openbaar Ministerie 5 jaar cel, maar hij werd vrijgesproken. Volgens het Openbaar Ministerie was K. echter het brein achter de brandstichting. Hij verschafte Filip S. een alibi dat later vals bleek. Ook zou hij S. de benzine gegeven hebben en testten ze samen het goedje uit, maar dat ontkent K. tot op vandaag. “Ik heb Filip een vals alibi gegeven, maar over plannen om brand te stichten had ik nog nooit gehoord”, zei hij in eerste aanleg.

Door de vrijspraak van B.K. draagt Filip S. nu alleen de financiële gevolgen. Hij moet alvast 81.040 euro betalen aan de verzekeringsmaatschappij. Verder legden de rechters S. een provisionele schadevergoeding van 7.500 euro op. In afwachting van een concrete begroting van de totale schade moet de Oostendenaar dat bedrag aan het slachtoffer betalen. Op een nieuwe zitting dit najaar op 30 oktober zullen de rechters zich uitspreken over de volledige schadevergoeding.