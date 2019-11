Van 12 kilometer cadeaupapier tot 120.000 lichtjes in de lichttunnel: Oostende klaar voor eindejaar Leen Belpaeme

29 november 2019

09u35 0 Oostende Winterevementen zijn hot en verschillende grote steden zetten dan ook de grote middelen in om hun stad sfeervol aan te kleden en feeërieke evenementen aan te bieden. Ook Oostende haalde twee jaar geleden voor het eerst alles uit de kast om die koude wintermaand om te vormen tot een gezellige topperiode. Vooraleer de lichten vanavond om 17.30 uur officieel worden aangestoken in de lichttunnel zetten we graag enkele leuke weetjes op een rij. Winter in Oostende duurt nog tot 5 januari.

Lichttunnel

Er zitten dit jaar 120.000 lichtjes verwerkt in de lichttunnel in de Adolf Buylstraat. Dankzij de nieuwe led-verlichting zijn ook kleuren in de tunnel te zien. Er zijn elke dag vier shows met telkens negen nummers. De show duurt 13 minuten en de eerste start om 16.30 uur. De tunnel is 188 meter lang, 7,7 meter hoog en 6 meter breed. De opbouw neemt in totaal 15 werkdagen in beslag met zes mensen.

Huis van de Kerstman

Op het Wapenplein staat ook dit jaar het huis van de Kerstman. Heel wat mensen komen hier in de decembermaand langs om foto’s te nemen. Hoeveel er al exact genomen werden is natuurlijk moeilijk in te schatten maar als je rekent dat er 11 dagen een Kerstman aanwezig is en het duurt ongeveer vier minuten om een foto te nemen dan kom je aan 637 mooie kerstkaartjes per jaar.

Er is een Kerstman aanwezig in het huis op 7, 8, 11, 14, 15, 18, 21, 22 en 23 december van 13.30 tot 17.30 uur, op 20 december van 16.00 tot 20.00 uur en op 24 december van 13.30 tot 16.00 uur.

Winter in het park

Het Leopoldpark wordt al voor de derde keer mooi aangekleed met als blikvanger de ijspiste op de vijver. Die schaatspiste is 1136 m² groot. Onder het ijs loopt een buizenparcours van 20.934 meter lang om het ijs te koelen. Zowel de tenten als de vijver drijven op het water dankzij in totaal 194 pontons. Het stroomverbruik zal een stuk lager liggen dit jaar nadat er een grondige analyse heeft plaatsgevonden van het verbruik.

Naast de ijspiste staan er ook meer dan 50 chalets opgesteld rond de vijver. Dit jaar werd er heel sterk ingezet op creatieve standen, zo vind je dit jaar ook nieuwe invullingen terug in enkele chalets. Er komt een heuse kunstchalet en een chalet waar je je cadeautjes kunt inpakken in Oostende papier.

Speciaal Oostends cadeaupapier

Oostende pakt tijdens deze periode opnieuw uit met een speciaal cadeaupapier. Bij meer dan 50 handelaars worden je kerstinkopen in uniek Oostends cadeaupapier ingepakt. Er is ook een inpakbar in het Feest- en Cultuurpaleis. In totaal werd 12 kilometer aan cadeaupapier voorzien. Vorig jaar werden zo’n 3.000 pakjes ingepakt door de inpakspecialisten.

Christmas Village met 150 verlichte kerstbomen

Het Visserspleinen de Kadzand-Bonenstraat baadt tussen 19 december en 1 januari in de kerstsfeer. Geniet met een glühwein of jenever in de hand van de kerstanimatie en het aangepaste muziekprogramma. De kerstmarkt wordt omringd door meer dan 150 verlichte kerstbomen.

Kerstboomdoolhof

Tijdens de kerstvakantie vormen 500 kerstbomen een mysterieus kerstboomdoolhof op het strand in Mariakerke. Het verlichte doolhof is gratis toegankelijk tussen 21 december en 5 januari.

Kursaal Oostende

Zoals elk jaar zorgt Kursaal Oostende voor een mooi eindejaarsprogramma met 9 concerten van Symfonie voor Valse Noot op 1 december tot het Kerstconcert van Dana Winner op 22 december of Ein Abend in Wien op 11 januari.

Om af te sluiten ook even de nieuwtjes op een rij

De Grote Goede manierenzoektocht

Naar aanleiding van ‘Het grote goedemanierenboek’ van Nathalie Depoorter brengt Toerisme Oostende vzw in samenwerking met Uitgeverij Clavis een spannende zoektocht uit. Doe de speurtocht en ontdek of jij de titel verdient van ETI-KID: een kind dat best wel veel van etiquette weet. Je kan de gratis zoektocht ophalen bij Toerisme Oostende.

Insta Walls

Doorheen de stad kan je tijdens Winter in Oostende ook gekke foto’s nemen in Instagrammable decors van The Smile Safari. Op zeven locaties in de binnenstad worden etalages bestickerd met een kleurrijk decor.

Op het Wapenplein ontdek je ook de ‘Magische Kerstboom’: een leuke kermisattractie in kerstthema.