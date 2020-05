Valse Plopsamedewerker stuurt naaktfoto’s naar minderjarigen in chatgroepje van school: parket vordert 37 maanden cel Siebe De Voogt

14u06 0 Oostende Een 27-jarige man uit Oostende riskeert 37 maanden cel voor grooming, aanranding van de eerbaarheid en kinderporno. B.D. deed zich online voor als Plopsamedewerker en infiltreerde in een chatgroepje met leerlingen van een school. Hij stuurde hen naaktfoto’s en probeerde ook afspraakjes te regelen. “Mijn cliënt volgt intussen begeleiding”, pleitte de verdediging.

B.D. (27) uit Oostende zocht in het najaar van 2018 meermaals contact met minderjarigen via Messenger. Hij maakte daarvoor een vals profiel aan met valse foto en beweerde dat hij als medewerker aan de slag was bij Plopsaland. Op die manier slaagde de twintiger erin te infiltreren in een chatgroepje met zes leerlingen van een school. “De beklaagde stuurde foto’s van z'n geslachtsdeel door en probeerde ook afspraakjes te maken met hen”, vertelde de procureur.

De moeder van één van de minderjarigen onderschepte enkele foto’s en maakte zelf een Facebookprofiel aan, waarin ze zich uitgaf voor een 12-jarig meisje. B.D. wilde als “16-jarige” afspreken met de vrouw, maar zover kwam het niet. Via het IP-adres konden de speurders de Oostendenaar identificeren. “Hij ontkende aanvankelijk, maar bekende later het strikt noodzakelijke. Hij verklaarde dat hij de neiging had om te chatten met minderjarigen als hij opgewonden was. Op een externe harde schijf troffen we bij hem kinderporno aan. Het onderzoek wees uit dat de beklaagde ook meerdere malen seks had met een meisje dat jonger was dan 16 jaar. Hij had haar leren kennen op Snapchat, waar hij zich uitgaf als de 19-jarige Jonas Blue (een populaire artiest bij jongeren, red.). Ik vorder 37 maanden cel.”

Het parket vervolgde B.D. onder meer voor grooming, omdat hij zich via internet voordeed als jongere om afspraakjes te bekomen met minderjarigen. De verdediging vraagt voor die tenlastelegging de vrijspraak. “Mijn cliënt heeft nooit effectief een ontmoeting gehad met de minderjarigen en dat is nodig om hem voor grooming te veroordelen”, pleitte meester Yen Buytaert. Hij vroeg de rechtbank om zijn cliënt de gunst van de opschorting te geven, gekoppeld aan voorwaarden. “Hij heeft toegegeven aan de psychiater dat hij fout zat en volgt tot vandaag begeleiding bij Fides in Beernem, zonder dat dat een voorwaarde was. Mijn cliënt heeft bovendien vrijwillig een internetverbod gevolgd. Hij is op de goede weg en wil z'n begeleiding verderzetten.”

De ouders van twee slachtoffers stelden zich burgerlijke partij in de zaak en vorderen in totaal iets meer dan 15.000 euro schadevergoeding. De sfeer was op het proces bijzonder grimmig, waardoor B.D. onder politiebegeleiding het gerechtsgebouw moest binnen- en buitengelaten worden. Het hield de vader van een slachtoffer alvast niet tegen om ook in de zaal zijn ongenoegen te uiten. “Als je hem niet genoeg straft, zal ik het wel doen", richtte hij zich tot de rechter. Uitspraak op 8 juni.