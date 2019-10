Valentin zoekt een nieuwe thuis voor 13 katten Leen Belpaeme

22 oktober 2019

15u04 11 Oostende Oostendenaar Valentin verhuist volgende week naar een sociale woning, maar hij wil eerst nog onderdak vinden voor 13 van zijn 19 katten. Hij mag maar één kat meenemen naar zijn nieuwe woonst en voor de andere is er al een oplossing. “Het is met spijt in het hart dat ik afscheid neem, maar ik ben heel blij dat ik een sociale woning heb. Ik wil gewoon eerst dat alle katten een goede thuis vinden.”

Valentin is altijd al een grote kattenliefhebber geweest. “Vroeger hadden we 24 katten, maar dat was ook geen probleem. We hadden een grote tuin en een garage waar ze in leefden. Mijn vrouw is vijf jaar geleden overleden. Ik had hier ook enkele katten, maar ondertussen zijn het er 19 geworden. Het kost veel geld om de katten te castreren of steriliseren. De mannetjes zijn ondertussen gecastreerd via het OCMW, maar het was al te laat en de vrouwtjes waren al zwanger.”

Warme thuis

Hij mag volgende week verhuizen naar een sociale woning. “Dat is goed nieuws, maar ik mag maar één kat meenemen naar de nieuwe woonst. Het is misschien beter zo, want het kost te veel geld om alle katten te onderhouden. Ik heb al aangeklopt bij het Blauw Kruis van de Kust, maar daar hebben ze geen plaats meer. Ik zoek dus nog families die de katten een nieuwe warme thuis willen geven. Jammer genoeg willen de meeste mensen enkel kittens. Het zijn nochtans heel lieve katten en ze mankeren niets. Ik heb vier katten van 8 jaar oud en twee van 2 jaar oud, de rest is 8 maanden. Ik hoop echt dat er mensen zijn die ze willen opvangen. Ik kan ze anders toch moeilijk gewoon op straat gooien? Ze zijn nog nooit buiten geweest, ze zouden het niet overleven.”

Interesse? Je kan Valentin bereiken via 0473/29.45.48