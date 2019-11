Vakbonden plannen acties tegen mogelijke uitbesteding verschillende stadsdiensten Leen Belpaeme

29 november 2019

12u34 8 Oostende Er is een stakingsaanzegging ingediend voor het stadspersoneel van Oostende. Er is heel wat onrust over de plannen van de stad om in zee te gaan met een externe partner om de catering, gezinszorg en aanvullende thuiszorg te verzorgen. Volgens de stad zijn die diensten nu verlieslatend.

De vakbonden plannen in de komende weken acties om het plan van de stad aan te klagen. Zo zullen zwarte pamfletten uitgedeeld worden, zwarte vlaggen opgehangen worden en zal het personeel een rouwband dragen. Daarnaast zal vanaf maandag het restaurant van de Boarebreker gesloten zijn tot en met zaterdag 14 oktober, de dag van de gemeenteraad. Mensen van het ziekenhuis en de Boarebreker zullen wél nog gebruik kunnen maken van het restaurant.

Burgemeester Bart Tommelein begrijpt de ongerustheid van het personeel. “Als mensen willen staken kan ik hen niet tegenhouden. Wij hebben in eer en geweten een beslissing genomen. Wij vinden dat de catering, de poetsdienst en ophalen grof huisvuil geen kerntaak is. We moeten gesprekken aangaan met partners die daarin gespecialiseerd zijn. Voor catering kan dat een andere organisatie zijn. In andere woonzorgcentra en ziekenhuizen is dat ook soms in eigen beheer, misschien kunnen we daarbij aansluiten, maar er zijn ook spelers op de private markt. Momenteel draait deze dienst elk jaar met twee miljoen euro verlies. We kunnen dat niet blijven volhouden.” In het bestuursakkoord werd al gesproken dat dit stadsbestuur een samenwerking wil tussen de Oostendse ziekenhuizen. Daar zouden mogelijkheden kunnen zitten om samen te werken op vlak van de keuken.

Volgens Tommelein lijdt de aanvullende gezinszorg een miljoen euro verlies per jaar. “Ook daar zijn er spelers op het terrein die dat efficiënt op zich nemen. Er zijn verschillende non-profitorganisaties die dit al doen en die daar hun kerntaak van hebben gemaakt.”

Volgens Tommelein wordt de onrust gevoed door de oppositie. “Ik zie duidelijk dat men daar een politiek geïnspireerde boodschap van maakt. Ik zie gewezen schepenen en mensen van sp.a die onrust zaaien bij het personeel. Ik begrijp de ongerustheid bij het personeel, maar er zullen geen ontslagen komen.” Er is weliswaar nog geen concreet plan. “We hebben het meegenomen in de vooruitzichten van het meerjarenplan. De werknemers weten dat er op termijn iets zal veranderen, maar ze zullen hun job niet kwijt zijn. Als er geen plaats is bij het bedrijf die de activiteit overneemt dan zullen wij een plaats vinden.”