Vader van overleden Julie (21) daagt aanrijder zélf voor rechter voor schuldig verzuim

Oostende

Het Brugse parket besliste de aanrijder van Julie Daivier (21) uit Oostende een minnelijke schikking op te leggen na het ongeval dat de jonge vrouw het leven kostte . K.V. had twee jaar geleden 0,83 promille in z'n bloed, maar had in principe voorrang op de fietsster. De vader van Julie legt zich daar echter niet bij neer en bracht de aanrijder dinsdagmorgen zélf voor de rechtbank.