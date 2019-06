Vader laat pasgeboren zoontje poseren met joint: "baby's zien het verschil toch niet met een speelgoedautootje” Jelle Houwen

13 juni 2019

12u57 7

Een 22-jarige jongeman uit Oostende riskeert twee jaar cel wegens het bezit en de verkoop van cannabis en cocaïne in de badstad. Hij zou ook verkocht hebben aan minderjarigen. Zijn 19-jarige vriendinnetje riskeert 1 jaar cel wegens drugsbezit. Het jonge koppeltje wordt vooral verweten dat ze ook drugs gebruikten in het bijzijn van hun pasgeboren zoontje. Vader T.D. vond er bovendien niets beter op dan zijn zoontje op een bedsprei te laten poseren met een dikke gerolde joint naast zich, die bovendien brandde. Die foto werd op zijn GSM gevonden na een huiszoeking. De procureur noemde de foto wansmakelijk. “Het is inderdaad niet zijn slimste zet geweest maar het was stoerdoenerij: nooit hebben ze gebruikt bij hun baby”, sprak hun advocaat. “En bovendien: het zoontje was nog zo jong. Op die leeftijd zien ze heus het verschil niet tussen een joint of cannabisplant, een tutje of een speelgoedautootje. Dat is allemaal hetzelfde voor hen. Schade heeft hun kindje er dus zeker niet van ondervonden.” Vonnis op 27 juni.