Vader krijgt samen met z'n twee zonen celstraffen tot 2 jaar voor diefstal van oud ijzer en...twee puppy’s Siebe De Voogt

18 februari 2020

14u32 0 Oostende Een 44-jarige Oostendenaar heeft een effectieve celstraf van 2 jaar gekregen voor in totaal tien diefstallen van oud ijzer. Vanop een boerenerf in Tielt nam G.D. vreemd genoeg ook twee puppy’s mee. Ook zijn twee zonen waren bij enkele diefstallen betrokken en kregen 3 maanden en 1 jaar cel.

De familie D. is berucht in de streek van Eeklo, maar verhuisde enige tijd terug naar Oostende. Vader G.D. (44) liep in het verleden al liefst 28 veroordelingen op en kreeg daar dinsdagmorgen nog eentje bovenop in de rechtbank van Brugge. Samen met z’n twee zonen D.D. (24) en J.D. (19) moest hij er zich vorige maand verantwoorden voor verschillende diefstallen van oud ijzer. Volgens het parket pleegde de man in de loop van 2018 vier feiten in Sint-Laureins, Maldegem, Blankenberge en Tielt. Op die laatste plaats nam hij zelfs twee Franse bulldogpuppy’s mee uit een stal. Aan de kust werd een 90-jarige landbouwer dan weer slachtoffer. Daar ontvreemdde G.D. verschillende kilo’s metaal, twee oude batterijen en elektrische bedrading. Zijn twee zonen zouden op hun beurt elk drie diefstallen gepleegd hebben.

Vader G.D. kreeg dinsdagmorgen 2 jaar cel. Zijn advocaat drong tevergeefs aan op een straf met uitstel. “Iedereen kent het gezin van mijn cliënt als verzamelaars van oud ijzer”, pleitte hij. “Alles wat verdwijnt, denkt men te kunnen linken aan hen. In dit dossier is echter nooit een deftig onderzoek gevoerd.” D.D. en J.D. kregen voor hun aandeel respectievelijk 1 jaar en 3 maanden cel.