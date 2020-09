Vader en zoon terecht voor vechtpartij met messteek: ook slachtoffer moet zich verantwoorden Siebe De Voogt

01 september 2020

13u05 0 Oostende Een 59-jarige man uit Dilsen-Stokkem en z’n 27-jarige zoon uit Maasmechelen staan in de Brugse rechtbank terecht voor een uit de hand gelopen vechtpartij in Oostende. P.W. diende twee jaar geleden een messteek toe aan een 30-jarige Oostendenaar, die z'n zoon slagen aan het geven was. De man - die zich eveneens moest verantwoorden - liep een klaplong op.

De feiten speelden zich op 7 juni 2018 af bij een pitazaak in de kuststad. Een banale vechtpartij liep er compleet uit de hand. P.W. en z’n zoon C.W. verbleven een weekendje aan de kust en waren de avond van de feiten uitgeweest. Beiden hadden flink wat gedronken en volgens het parket ook een lijntje cocaïne gesnoven. Op weg naar hun hotel kregen ze het aan de stok met Oostendenaar N.F. De man begon te vechten met C.W. en zat op een bepaald moment op de jongeman. Diens vader haalde plots een vlindermes uit z'n jas en stak de dertiger langs achteren in z'n linkerschouder. N.F. liep een klaplong op en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij moest er een spoedoperatie ondergaan.

Zowel vader en zoon W. als N.F. moesten zich dinsdagmorgen voor de Brugse strafrechter verantwoorden. Die laatste kwam niet opdagen voor z'n proces en riskeert bij verstek 2 jaar cel. P.W. hangt dezelfde straf boven het hoofd. De man deelde bij de vechtpartij ook in de klappen en was meer dan 4 maanden arbeidsongeschikt. Voor zijn zoon vorderde het parket een werkstraf van 100 uren. De verdediging vroeg de vrijspraak. “De zoon heeft bij de feiten helemaal niets misdaan”, pleitte meester Marc Schollier. “Voor zijn vader denk ik dat er sprake was van wettige zelfverdediging. Hij heeft enkel ingegrepen om z'n zoon te beschermen.” Vonnis op 6 oktober.