Vader en zoon Bogaerts kiezen voor Oostends decor voor hun 15de boek Sugar Daddy Leen Belpaeme

09 oktober 2019

17u40 0 Oostende Vader en zoon Bogaerts hebben hun ondertussen 15de boek voorgesteld in Oostende. Dat is geen toeval want het boek Sugar Daddy speelt zich aan in de badstad. Het duo kiest er opnieuw voor om een waargebeurd feit te gebruiken om een fictief verhaal neer te pennen. Het boek werd voorgesteld in Oostende in aanwezigheid van burgemeester en fan Bart Tommelein.

Willy en Steven Bogaerts komen dan wel uit Leuven, ze hebben ondertussen een innige band met Oostende opgebouwd en dat is ook terug te vinden in hun boeken. In hun vorige boek 13 Geboden werd al een zijstap naar Oostende gemaakt, maar deze keer biedt de badstad een volwaardig decor voor een verhaal rond Sugar Daddy, waarin de auteurs inspelen op het maatschappelijke fenomeen van oudere mannen die het gezelschap van jonge vaak hoogopgeleide vrouwen opzoeken om hun eenzaamheid te verdrijven. Het verhaal gaat over de bekende Leuvense professor Hans Mayer. Als hij een relatie begint met de bijna dertig jaar jongere Angelina voelt hij zich herboren. Maar de vrouw heeft andere bedoelingen en de professor belandt in een duistere wereld van geld en genot. Sugar Daddy is ondertussen al het 15de boek in bijna evenveel jaren. “Het is heel leuk om samen met mijn vader boeken te schrijven. Zo leer je je vader op een heel andere manier kennen. Nadeel is wel dat je dan regelmatig telefoontjes krijgt om de meest onmogelijke tijdstippen. “Ik heb een idee”, klinkt het dan”, lacht Steven Bogaerts. Het duo begon samen te schrijven. Ze hebben daarbij een duidelijke werkwijze. “Voor we beginnen schrijven ligt de volledige verhaallijn vast en daar houden we ons ook aan. Papa bewaakt daarbij de verhaallijn. Het voordeel van samen schrijven is dat we nooit last hebben van writers block want de ene of de andere weet altijd wel raad en anders weet de mama het wel. Als we aan het schrijven zijn sturen we de tekst heen en weer. Meestal hebben we veel te veel tekst en moet er geschrapt worden om tot 300 pagina’s te komen.”

Het duo koos niet toevallig voor Oostende. “We voelen ons hier goed. De geschiedenis van Oostende is ook enorm rijk met kunstenaars, zangers en zelfs een Koninklijk verleden. We gebruiken vaak Brasserie Du Parc in onze boeken. Die plaats ademt gewoon historie. Al die elementen zitten diep in ons hart. We gebruiken de stad als een levendig decor”, vertelt vader Willy Bogaerts. “We hebben zelfs het Oostendse dialect opgenomen in het boek, al was dat niet zo gemakkelijk voor ons, maar het geeft couleur locale aan het boek.”

Tijdens de Openboekdagen van Standaard Boekhandel zullen de auteurs op zaterdag 26 oktober vanaf 15 uur te gast zijn voor een babbel en een krabbel in Standaard Boekhandel, Vlaanderenstraat in Oostende.

Het ’Sugar Daddy’ is verschenen bij uitgeverij Lannoo en kost 20,99 euro.