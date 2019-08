Vader die z’n kinderen ontvoerde naar Rusland kan mogelijk binnenkort al vrijkomen: rechter legt 45 maanden cel grotendeels met uitstel op Siebe De Voogt

30 augustus 2019

11u24 2 Oostende Een man van Russische origine uit Oostende heeft van de Brugse strafrechter 45 maanden cel, waarvan 15 effectief, gekregen voor parentale ontvoering. Zijn familie hield z’n twee zoontjes meer dan een jaar weg van hun moeder. De vrouw zette een plan op met Child Focus en ging de kinderen zélf weghalen in Rusland. Haar ex kan door het milde vonnis mogelijk binnenkort al vrijkomen.

De Brugse strafrechter hield vrijdagmorgen onder meer rekening met het blanco strafblad van D.A. Op de zitting eerder deze week werd ook duidelijk dat de man wellicht onder druk werd gezet door zijn familie in Dagestan. Hoewel het parket de maximumstraf van 5 jaar vorderde, beperkte de rechtbank zijn straf tot 45 maanden cel, waarvan 15 effectief. Als het parket binnen de 40 dagen niet in beroep gaat tegen het vonnis, komt de Russische Oostendenaar vrij. Met zijn voorhechtenis meegerekend zal hij dan een achttal maanden in de gevangenis hebben gezeten.

Dagestan

D.A. vertrok in juni vorig jaar samen met zijn vrouw, zelf van Russische origine, en hun twee zoontjes van 7 jaar oud naar de Russische deelrepubliek Dagestan. De trip van het gezin naar hun geboortestreek moest een verzoeningsreis worden. D.A. had vermoedens dat zijn vrouw hem had bedrogen en een reisje moest de plooien glad strijken. Aangekomen in Rusland begon echter een nachtmerrie voor de Oostendse. “De familieraad besliste dat haar zoontjes niet meer met hun moeder mochten terugkeren naar België”, pleitte haar advocaat Vincent Christiaens. “Vrouwen hebben daar niets te zeggen en dus moest mijn cliënte gehoorzamen. De kinderen bleven daar en zij keerde zonder terug naar België.”

De moeder zette de scheiding in en in september besliste de familierechtbank het exclusieve ouderlijk gezag aan haar toe te kennen. De rechter verplichtte de man om zijn kinderen terug te brengen naar België met een dwangsom van 500 euro per dag dat hij de beslissing niet naleefde. Het vonnis bracht hem niet tot inkeer. De kinderen bleven bij hun grootouders in Dagestan en dat zou niet snel veranderen. Uiteindelijk schakelde de moeder Child Focus in. “Samen met hen en met het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben we een strategie uitgestippeld”, vertelde ze maandag in de rechtbank. “Ik zou terugkeren naar Dagestan en daar goodwill proberen te krijgen van mijn voormalige schoonfamilie.”

5.000 euro schadevergoeding

De Oostendse vertrok begin april naar Rusland. Haar man was toen al in Oostende in de boeien geslagen, nadat hij internationaal geseind stond. “Anderhalve maand lang probeerde ik het vertrouwen van zijn familie te winnen. Ik deed alsof ik in Rusland wilde blijven en op zoek was naar een huis.” De moeder stuurde ook enkele videoboodschappen op naar België, waarin ze vertelde haar klacht tegen haar ex-man in te zullen trekken. Op de beelden deed de vrouw uitschijnen dat alles opnieuw rozengeur en maneschijn was.

Niets bleek minder waar, want ook de video’s bleken onderdeel van het vernuftig plan dat ze samen met Child Focus had opgezet. “Het was de enige oplossing om mijn zoontjes terug te krijgen. Ik had geen keus. Na anderhalve maand kreeg ik toestemming om met mijn kinderen schoolspullen te gaan kopen. Ik maakte van de gelegenheid gebruik om te vluchten.” Aanvankelijk liet Rusland haar zonder toestemming van de vader niet de grens oversteken, maar vorige week slaagde de moeder erin om op eigen houtje met de kinderen naar België terug te keren. De rechter kende haar vrijdagmorgen 5.000 euro schadevergoeding toe.