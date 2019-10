Vader (33) rijdt met 1,38 promille én drugs in bloed tegen boom in woonwijk met 8-jarig zoontje op de achterbank Mathias Mariën

16 oktober 2019

20u09 0 Oostende Een 33-jarige man uit Oostende stond woensdagochtend met het schaamrood op de wangen voor de politierechter nadat hij onder invloed van alcohol en drugs én met zijn 8-jarig zoontje op de achterbank tegen een boom knalde in een woonwijk.

Het ongeval gebeurde op 20 december vorig jaar langs de Parklaan in Oostende. De dertiger had 1,38 promille in zijn bloed en was onder invloed van drugs toen hij tegen een boom reed. Het ergste was dat zijn zoontje op dat moment ook in de wagen zat. De man werd in het verleden bovendien al twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed. “De inkt van het laatste vonnis was nog niet droog of je was alweer op baan”, zei politierechter Peter Vandamme. “In een woonwijk en met je zoontje op de achterbank. Is dat het voorbeeld dat u hem wil geven?” Extra opvallend: de beklaagde verklaarde na de crash toe dat hij dagelijks één of twee joints rookt. Voor de rechter liet hij verstaan momenteel niet meer verslaafd te zijn. De politierechter stelde een dokter aan om na te gaan of dat ook effectief zo is. De man moet op 11 februari opnieuw voor de rechter verschijnen.