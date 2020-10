Unieke fototentoonstelling vraagt op subtiele manier aandacht voor de problematiek rond armoede Leen Belpaeme

13 oktober 2020

18u24 0 Oostende De Nieuwe Gaanderijen blijft een populaire locatie om foto’s tentoon te stellen. Naar aanleiding van Dag tegen Armoede en de 25ste verjaardag van de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen Oostende vzw (BMLIKO) krijgt niet een fotograaf maar mensen in armoede de kans om hier hun foto’s te tonen aan het grote publiek. De werkgroep 17 oktober lanceert op hetzelfde moment ook een opvallende affichecampagne.

In Oostende kan er dit jaar door de huidige coronamaatregelen geen ‘Soep an d’Horloge’ georganiseerd worden en daarom slaan Stad Oostende, BMLIKO en de werkgroep 17 oktober de handen in elkaar om dit belangrijk actueel thema voldoende in de kijker te plaatsen. Zeker in tijden van corona hebben mensen in armoede het nog moeilijker. De expo is met en door de mensen van de beweging tot stand gekomen. “In 2014 namen de deelnemers één jaar lang elke maand deel aan een fotoworkshop. De thema’s kozen ze zelf: mijn wijk, mijn vakantie, enz… Ze kregen allemaal een wegwerpcamera waarmee ze aan de slag gingen binnen hun leefwereld. Nadien bekeken en bespraken we samen de foto’s om elkaar te inspireren en elkaar te leren kennen”, licht Lisa Tahon toe, die het project begeleidde. Ze benadrukt dat het tonen van hun leefwereld niet gaat om een foto van een lege koelkast. “Ze tonen hoe zij Oostende zien. Dat gaan om een beeld van het strand. Sommige mensen hebben immers geen geld om de trein, laat staan het vliegtuig te nemen om op vakantie te gaan.”

Voortdurend kiezen en vechten

De foto’s tonen dat armoede veel meer dan het gebrek aan geld. “Wij verwachten zichtbare beelden als we aan armoede denken, maar het is veel meer dan dat. Het is het voortduren moeten kiezen of vechten tegen vooroordelen. De deelnemers vroegen zich aanvankelijk af hoe ze hun gevoel in beeld kunnen brengen, maar ze tonen vooral hoe zij naar Oostende kijken”, zegt Guido Decombel, voorzitter van BMLIKO.

Ook de Werkgroep 17 oktober pakt uit met beelden in het straatbeeld. Ter gelegenheid van de Dag tegen Armoede wordt de komende weken een affiche rond dit thema in de straten van Oostende verspreid. De fototentoonstelling in de Nieuwe Gaanderijen Oostende loopt van 13 oktober tot en met 7 december.