Uniek kunstproject zoekt figuranten voor herwerking van de Baden in Oostende Leen Belpaeme

07 september 2020

09u08 0 Oostende De Baden in Oostende, het bekende werk van James Ensor wordt binnenkort overgedaan door de veelbekroonde kunstfotograaf Athos Burez. Wie graag deel uit wil maken van een kunstwerk dat in het Ensormuseum zal hangen kan zich kandidaat stellen om één van de taferelen uit te beelden als figurant.

Deze zomer opende het Ensorhuis in Oostende de deuren. Dit unieke belevingscentrum is gewijd aan de beroemdste kunstenaar van de kuststad. Toerisme Vlaanderen en Toerisme Oostende vzw zetten deze opening in de verf met een uniek initiatief, opgebouwd rond een bijzonder werk van Ensor: de Baden in Oostende. Dit meesterwerk, boordevol absurditeit en maatschappijkritiek, wordt binnenkort overgedaan door de veelbekroonde kunstfotograaf Athos Burez. De opname van de kunstfoto gebeurt op het strand van Oostende, met Oostendenaren en kustbezoekers als figuranten. Zij spelen dan de personages die Ensor een plaats gaf op het werk.

De oproep naar figuranten is al even opvallend als het schilderij zelf. Wie wil een prot laten? Wie wil drijven op z’n dikke pens? Wie heeft er 2 geile hondjes? Al wie zich geroepen voelt om deel uit te maken van dit nieuwe kunstwerk kan zich kandidaat stellen via myensor.com, en dat tot en met 9 september. Het originele kunstwerk van James Ensor is nog tot 11 oktober te bezichtigen in Het James Ensorhuis in Oostende. De kunstfoto van Athos Burez zal vanaf midden oktober naast de originele ets tentoongesteld worden.

Dit is echt een buitenkans voor al wie ervan droomt om op een echt kunstwerk te staan en in een museum te hangen. Snel inschrijven op myensor.com is de boodschap.