Uitslaande brand vernielt appartement: parket stelt deskundige aan om oorzaak te onderzoeken Bart Boterman

15 juni 2020

21u33 8 Oostende In de Groenendaallaan in Mariakerke bij Oostende heeft maandag rond 18.30 uur een uitslaande brand in een appartement gewoed. Er vielen geen gewonden. Het parket heeft een branddeskundige aangesteld om de oorzaak te onderzoeken, omdat die geenszins duidelijk is.

“We werden opgeroepen voor een hevige brand in een appartementsgebouw, op de bovenverdieping. Bij aankomst sloegen de vlammen al door het raam. Een bewoner van de benedenverdieping is preventief geëvacueerd. In het appartement waar de brand woedde, was niemand aanwezig”, vertelt kapitein Dries Van der Veken van de brandweer van Oostende.

De brandweerlieden begonnen met de bluswerken en hadden de brand na een kwartier onder controle. Intussen kwam de bewoner van het bewuste appartement aan. De man verklaarde dat hij boodschappen had gedaan.

Matras in brand

“De andere negen appartementen in het gebouw zijn gevrijwaard gebleven dankzij de snelle interventie. Acht daarvan zijn overigens niet bewoond, omdat er renovatiewerken aan de gang zijn”, voegt Van der Veken nog toe.

Het appartement op de derde verdieping, waar het vuur uitbrak, is wel volledig onbewoonbaar. De brandhaard zou zich bij een matras in de slaapkamer bevinden. Het parket stelde een deskundige aan om de oorzaak van de vlammen te onderzoeken. De bewoner van de benedenverdieping mocht na de bluswerken opnieuw naar binnen.