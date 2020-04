Uitslaande brand in afvalcontainer nabij Kennedyrotonde Bart Boterman

01 april 2020

15u53 0 Oostende De brandweer is woensdag rond 12.30 uur opgeroepen voor brand een afvalcontainer nabij de Kennedyrotonde, op de parking van het ING-bankkantoor.

“Bij aankomst stond al een afvalcontainer in lichterlaaie. Het vuur was ook overgeslagen op een tweede afvalcontainer”, zegt brandweerkapitein Dries Van der Veken. De ene container was gevuld met PMD, de andere met papier en karton. Een van de twee containers was al voor de helft opgebrand. De pompiers slaagden er vrij snel in om het vuur te blussen. “Naar een oorzaak is het gissen, mogelijk is een niet-gedoofde sigaret de aanleiding”, aldus Van der Veken.