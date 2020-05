Uitdaging op TikTok: maak je eigen masker geïnspireerd op Ensor Leen Belpaeme

15 mei 2020

09u09 0 Oostende Toerisme Vlaanderen en de stad Oostende dagen kinderen uit om een masker te maken geïnspireerd op de kunstwerken van James Ensor, de bekende Oostendse kunstenaar. Ze doen dat via een kanaal dat deel uitmaakt van hun leefwereld: TikTok. De drie leukste inzendingen worden beloond met een citytrip voor twee in Oostende.

Influencers uit binnen- en buitenland geven in een promofilmpje andere TikTokkers het goede voorbeeld. Dat doen zij op de aanstekelijke muziek van Glints, een opkomende Vlaamse artiest, die speciaal voor dit kunstproject een nummer heeft geschreven. “Ook in deze bijzondere tijden willen we ons erfgoed op een relevante manier tot in de huiskamers van een cultuurminnend publiek brengen,” zegt CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. “En TikTok lijkt ons het geschikte kanaal om de figuur Ensor bij een jong publiek te introduceren. Wie weet kunnen die kinderen bij het kiezen van de volgende vakantiebestemming hun ouders overtuigen om een bezoek te brengen aan Oostende, waar Ensor leefde en werkte, en natuurlijk ook aan de rest van Vlaanderen.”

Citytrip

De drie TikTokkers met de origineelste inzending winnen elk een citytrip voor twee in Oostende. “James Ensor is één van de belangrijkste ambassadeurs van onze Stad aan Zee,” zegt burgemeester Bart Tommelein van Oostende. “We zijn dan ook zeer enthousiast dat Toerisme Vlaanderen de opening van het vernieuwde James Ensorhuis aangrijpt voor zijn eerste internationale campagne op TikTok. In dit vernieuwde James Ensorhuis komt er trouwens een leuk en spannend familieparcours, zodat ook gezinnen alles te weten kunnen komen over de Oostendse meester van de zee.” Oostende is de eerste stad in België met een eigen TikTok-account. “Het werd een kleine maand geleden gelanceerd en haalt intussen indrukwekkende cijfers met meer dan 1.700.000 views, 150.000 likes en 12.500 volgers. De komende maanden zullen er nog verschillende andere TikTok-initiatieven gelanceerd worden”, zegt marketingmanager Pieter Hens van Toerisme Oostende.

De TikTok-campagne #MyEnsor zal van 15 mei tot 30 juni niet alleen in ons land lopen, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje en Italië. Alle info op www.myensor.com. Een eerste voorbeeld qua TikTok-video kan je hier bekijken