Uitbaters vishandel De Zeebries zijn inbraken en krakers grondig beu: “Het wordt hier stilaan onhoudbaar” Bart Boterman

26 februari 2020

13u02 5 Oostende De zaakvoerders van vishandel De Zeebries in de Breidelstraat in Oostende trekken aan de alarmbel omdat ze haast wekelijks worden geconfronteerd met krakers, inbraak en diefstal. “Sinds de appartementen in het gebouw leeg staan, is het hier een komen-en-gaan van krakers en illegalen. Dit moet stoppen”, zegt zaakvoerder Jurgen Foulont (42). Maandagnacht braken twee mannen binnen in de opslagruimte van de vishandel en stalen ze allerhande etenswaren, is te zien op camerabeelden.

“De problemen begonnen toen de eigenares van dit appartementsgebouw vijf jaar geleden overleed. Het gebouw kwam in handen van de erfgenamen en begon razendsnel te verloederen. Een nogal onguur type mocht hier gratis logeren en maakte er een volledig stort van. Op een gegeven moment zat het hier dagelijks vol daklozen, druggebruikers en krakers. Dat was geen goede reclame voor onze viswinkel op de benedenverdieping”, vertellen Jurgen Foulont (42) en echtgenote Kathleen Maddens (44), al 19 jaar de uitbaters van De Zeebries. Het gebouw is inmiddels verkocht en ruimt de komende jaren plaats voor nieuwbouwappartementen.

Bewoner eruit, krakers en illegalen erin

“Sinds de verkoop is die ongure bewoner hier buiten gezet. Voor ons was dat een hele opluchting, want in die periode zijn we vaak geconfronteerd met diefstal en vandalisme. Zo werd ook mijn smartphone gestolen door een van zijn vriendjes, werden de kabels van de bewakingscamera’s doorgeknipt en verdwenen dagelijks spullen. Maar sinds de uithuiszetting, hebben illegalen het overgenomen hierboven. En het loopt de spuigaten uit, echt waar”, gaat Jurgen verder.

Kabeljauwhaasjes

Maandagnacht, zo is te zien op camerabeelden, probeerden twee personen binnen te breken langs de zijdeur van de zaak. “Toen dat niet lukte, omdat we de deur al meermaals heb moeten verstevigen, zijn ze op onze luifel gekropen om via een ingeslagen raam op de eerste verdieping binnen te dringen. Ze daalden opnieuw af langs binnen en braken onze opslagruimte open. De buit betreft dit keer garnaalkroketten, kaaskroketten, scampi’s, kabeljauwhaasjes, gruyèrekaas, melk en nog allerhande bereid gerechten uit de diepvries”, pikt Kathleen in. Jurgen timmerde het pand al meermaals eigenhandig dicht, zoals te zien op de foto, maar toch wordt telkens opnieuw gekraakt.

Oproep aan politie, stadsdiensten en eigenaar

Het gebouw gaat in 2021 tegen de vlakte. In september moeten Jurgen en Kathleen een nieuwe locatie hebben gevonden voor De Zeebries. “Daarvoor zijn we volop aan het onderhandelen. Toch hopen we de komende maanden op een deftige manier onze zaak te kunnen uitbaten. Daarom roep ik de politie en de stadsdiensten op om dit gebouw wekelijks te controleren op illegalen. De eigenaar roep ik om ervoor te zorgen dat niemand hier nog binnen kan. Het wordt haast onhoudbaar”, besluit Jurgen Foulont.