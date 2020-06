Uitbaters Oostendse strandbars mikken op opening volgende week vrijdag Leen Belpaeme

04 juni 2020

16u42 8 Oostende Nu voor de horeca het licht op groen is gezet, mogen ook de strandbars in Oostende met de opbouw beginnen. Er komen twee extra bars op het Klein Strand en ter hoogte van de 17 Oktoberstraat.

Normaal gezien mogen de tijdelijke strandbars in Oostende op 1 juni de deuren openen. Door de coronacrisis stond alles on hold. De opbouw kan nu toch starten en de uitbaters willen de klus in een week klaren. “De bedoeling is om volgende week vrijdag te kunnen openen", vertelt Bart Boelens van Polé Polé Beach.

Er moeten niet al te veel aanpassingen gebeuren om te voldoen aan de regels van de Nationale Veiligheidsraad. “We zullen alleen wat minder tafels kunnen plaatsen en het personeel moet met een mondmasker bedienen. Het voordeel is dat we in openlucht werken. We zullen wel maar op halve capaciteit draaien. We hopen dat er vanaf 1 juli verdere versoepelingen komen als de coronacijfers goed zijn, waardoor we alsnog meer mensen een plaats zouden kunnen geven."

Op het strand van Oostende baten enkele surfclubs het hele jaar door een bar uit, zoals op het sportstrand en op de Oosteroever. Bijkomend worden nu ook Strandbar Lido, Strandbar Pier, Polé Polé Beach, Bondi Beach, Marie K Beach in Mariakerke en Blue Buddha Beachclub opgebouwd. “Er zijn ook twee nieuwe uitbatingen gepland ter hoogte van het Klein Strand en de 17 Oktoberstraat”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Het Q-Beach House komt er dit jaar zoals bekend niet. Qmusic werkt momenteel wel nog een alternatief uit voor komende zomer.