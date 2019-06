Uitbater van voormalige discotheek The Oh! krijgt 24.000 euro boete voor zwartwerk Siebe De Voogt

12 juni 2019

13u12 0 Oostende Pedro D.S. (48), de voormalige uitbater van discotheek The Oh! in Oostende, heeft 24.000 euro boete gekregen voor zwartwerk. Bij een controle vorig jaar werd vastgesteld dat vijf personeelsleden niet correct waren aangegeven bij de RSZ. Van zijn boete moet D.S. 6.000 euro effectief betalen.

Hoewel de vennootschap achter The Oh! Op 13 november vorig jaar in faling ging, moest zaakvoerder Pedro D.S. (47) zich vorige maand toch nog voor de Brugse rechtbank verantwoorden. Bij een controle op 25 februari vorig jaar werden in zijn discotheek verschillende inbreuken vastgesteld. “Vijf werknemers waren tot middernacht aangegeven in het dimona-systeem van de RSZ”, sprak de arbeidsauditeur. “En dat terwijl ze eigenlijk tot 4 à 5 uur ’s morgens aan het werk waren. Dergelijke manier van werken zet de deur open voor zwartwerk.” Pedro D.S. kreeg uiteindelijk 24.000 euro boete, waarvan 6.000 effectief. “Mijn cliënt had niet de financiële middelen om een minnelijke regeling te treffen”, pleitte zijn advocaat. “Hij werkte twintig jaar in de horeca en beging nooit eerder een gelijkaardige inbreuk.”