Uitbater van stripclub krijgt 21 maanden cel nadat hij ‘lastige’ klanten achterna zat met hamer en baseballknuppel Siebe De Voogt

25 februari 2020

15u11 5 Oostende De uitbater van stripclub The New Dreams in Oostende heeft een effectieve celstraf van 21 maanden gekregen voor weerspannigheid tegenover de politie en drie feiten van verboden wapendracht. Maxence V. (39) zat tot twee keer toe ‘lastige’ klanten achterna met een baseballknuppel of hamer.

“Een gevaarlijke persoon die onder invloed te pas en te onpas rondloopt met wapens in de uitgaansbuurt van Oostende.” Zo omschreef de procureur Maxence V.. Op 18 maart 2018 liep het een eerste keer uit de hand. Twee klanten maakten het volgens V. te bont in zijn stripclub. Hij zette hen buiten en liep hen daarna achterna met een hamer en busje pepperspray. Een agent in burger zag alles gebeuren en verwittigde zijn collega’s. Bij aankomst van de politie was V. volgens het openbaar ministerie met de hamer aan het inslaan op de slachtoffers. Hij gedroeg zich bij z’n arrestatie bovendien weerspannig. Op 11 november 2018 werd de man gecontroleerd in de Oostendse Langestraat. Hij had tussen z’n broeksriem een dolk zitten en ook in één van zijn sokken trof de politie een mes aan.

Exact vier maanden later kwam het opnieuw tot problemen in stripclub The New Dreams. Opnieuw moesten twee klanten vluchten voor een razende V. Een taxichauffeur zag de man hen achterna zitten met een baseballknuppel en verwittigde de politie. Eenmaal ter plaatse zagen de agenten V. het wapen nog net onder een geparkeerde wagen gooien. De man is geen onbekende voor het gerecht en werd in het verleden al veroordeeld voor sociale inbreuken. In de nieuwe zaak kreeg V. dinsdagmorgen 21 maanden cel. En daar blijft het wellicht niet bij, want tijdens de zitting vorige maand gaf de procureur aan intussen al over een nieuw dossier te beschikken. “Het lag toevallig vanmorgen op m’n bureau”, zei ze toen. “De beklaagde liep weer rond in de uitgaansbuurt met een baseballknuppel.”