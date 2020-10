Uitbater van pitabar gaat man te lijf met ijzeren staaf: “Slachtoffer terroriseerde hem” Siebe De Voogt

06 oktober 2020

14u46 0 Oostende De 38-jarige uitbater van een pitabar in Oostende riskeert 12 maanden cel. A.B. ging vorig jaar een man te lijf met een ijzeren staaf. Naar eigen zeggen werd hij al maanden geterroriseerd door het slachtoffer.

Enkele agenten in burger waren op 24 augustus vorig jaar getuige van de zware vechtpartij in de Langestraat. Ze zagen hoe de uitbater van een pitabar een andere man sloeg met een ijzeren staaf. Camerabeelden maakten duidelijk dat A.B. (38) het slachtoffer tot twee keer toe raakte: eenmaal op z'n hoofd en eenmaal op z’n arm. “De beklaagde beweerde dat de man een mes had getrokken, maar dat was niet te zien op de beelden”, stelde de procureur. “Het slachtoffer had ook geen mes bij. Hij was een tijd arbeidsongeschikt, al had dit veel erger kunnen zijn.”

Affaire?

A.B.’s advocaat Stijn Leliaert benadrukte dinsdagmorgen dat zijn cliënt al maanden geterroriseerd werd door het slachtoffer. “Hij liep dagelijks voorbij zijn vitrine en maakte daarbij bewegingen met zijn vinger over z'n keel. Mijn cliënt weet niet zeker wat hem bezielde. Enige tijd geleden was hij een tijd in Turkije. Zijn pitabar werd toen uitgebaat door een andere man. Hij vermoedt dat de partner van het slachtoffer een affaire had met hem.”

De verdediging benadrukte dat het slachtoffer ook zelf geen doetje is. “Hij werd in het verleden al 46 keer veroordeeld", klonk het. De uitbater van de pitabar liep vijf jaar geleden zelf ook al één ernstige veroordeling op in een zedenzaak. Voor de slagen kent hij op 3 november z'n straf.