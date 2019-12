Uitbater gezocht voor cafetaria nieuw zwembad van Oostende Leen Belpaeme

30 december 2019

17u10 0 Oostende TMVW is in samenwerking met Stad Oostende op zoek naar een concessionaris die zal instaan voor de uitbating van de cafetaria bij het nieuw zwembad.

De concessionaris krijgt het exclusief leveringsrecht voor activiteiten die plaatsvinden in de polyvalente ruimtes. De concessieovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van 9 jaar, maximaal 3 maal verlengbaar met een periode van 3 jaar. De opening van de cafetaria is voorzien op 1 september 2020. Geïnteresseerden kunnen het volledige dossier opvragen via aankoop@farys.be. De kandidaturen moeten uiterlijk ingediend worden op maandag 24 februari voor 14 uur in de kantoren van TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent.