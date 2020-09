Uit zee geplukte transmigranten waren al drie dagen aan het ronddobberen met één peddel, negen anderen verlieten het rubberbootje al snel Bart Boterman

10u16 12 Oostende De drie transmigranten in een rubberbootje die woensdag uit de Noordzee zijn geplukt, zo'n 25 zeemijl van Oostende verwijderd, waren volgens hun verklaringen al drie dagen aan het ronddobberen met enkel een peddel ter beschikking. Initieel waren ze in Frankrijk in zee gegaan met een groep van twaalf personen, maar al snel verlieten negen onder hen het bootje. Dat laat het parket van Brugge weten. Allicht zijn ze het slachtoffer van mensensmokkel.

De drie uit zee geplukte transmigranten hebben de Soedanese nationaliteit. Gezien de omstandigheden verkeerden ze in goede gezondheid toen ze woensdagnamiddag werden gered. De drie zijn aan land gebracht en verzorgd in het ziekenhuis van Knokke-Heist. Ze mochten het ziekenhuis al snel weer verlaten. De scheepvaartpolitie verhoorde hen met behulp van een tolk. Ze beweerden allen minderjarig te zijn, maar volgens het parket wees een botscan uit dat twee onder hen zeker meerderjarig zijn. Ze kregen na het verhoor het bevel om het grondgebied te verlaten gezien ze illegaal in het land zijn.

Onderzoek naar mensensmokkel

“Op basis van de informatie uit de eerste onderzoeksverrichtingen zal worden nagegaan of mensensmokkelaars die verantwoordelijk zijn kunnen worden geïdentificeerd. Uit verscheidene dossiers is immers gebleken dat kleine rubberbootjes naar de Franse kustregio worden gebracht waarmee vluchtelingen op de Noordzee worden geduwd met de bedoeling de oversteek te maken naar het Verenigd Koninkrijk”, reageert procureur Frank Demeester van het Brugse parket, bevoegd voor mensensmokkel.

Afgedreven

“Het komt voor dat dergelijke rubberbootjes over het Belgisch grondgebied worden vervoerd. Diverse mensensmokkelaars werden in de afgelopen maanden voor dergelijke feiten reeds veroordeeld door de correctionele rechtbank van West-Vlaanderen. Ook dit bootje blijkt op basis van de verklaringen in Noord-Frankrijk in het water te zijn gelaten, en is kennelijk afgedreven naar Belgische wateren.”