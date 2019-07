UIT ETEN: Verfrissende klassiekers met een prachtig uitzicht Redactie

02 juli 2019

14u11 0 Oostende Gastrobar Panorama styled by Chez Paulette, het is een ganse boterham om uit te spreken, maar het zegt tegelijkertijd ook alles wat je moet weten. Wie deze zomer eens lekker wil eten met een uitzonderlijk uitzicht, moet dan ook zeker eens langsgaan op het dakterras van De Grote Post.

Chez Paulette in de Madridstraat stond al een tijdje op ons lijstje om eens te gaan eten. Toen Fréderic Lamquet bekend maakte dat hij zijn zaak tijdelijk verhuisde naar het dak van De Grote Post was het tijd om ervoor te gaan. Reserveren kan enkel telefonisch de dag zelf omdat de openingsuren afhangen van het weer. Je kan enkel eten op het terras. Het voordeel is dat de zaak niet al dagen op voorhand volboekt is. Chez Paulette serveert klassieke gerechten in een vernieuwende vorm. Alle gerechtjes zijn verkrijgbaar in 3 verschillende versies: tapa, voorgerecht en hoofdgerecht. In de Gastrobar valt dit concept weg, maar is er keuze tussen enkele starters en hoofdgerechten. Terwijl we wachten en genieten van het uitzicht krijgen we al een hapje met een hummus van rode biet en een salade van vis.

Als voorgerecht nemen we een Gerookte Paling met witte pens, frisse aardappelsalade, slahart en yoghurt dressing (20 euro) De zure toets gecombineerd met een goede witte pens valt in de smaak. Ook de Lauwe Salade van Gamberoni in taco geserveerd (20 euro) is een voltreffer. Als hoofdgerecht springt de Kabeljauw royal met een zuiderse groentensalsa en Spinazie crème in het oog (27 euro) Vooral de saus in combinatie met een mooi stukje vis laten het smaken. Ook de Kreeft in Open ravioli, prei, kool, rode biet en Oosterse bouillon (34 euro) klinkt heel erg lekker. De combinatie valt een klein beetje tegen, maar de smaken zitten goed. Terwijl we eten wordt alles vriendelijk en vlot bediend door de uitbaters en het personeel van het Cultuurcafé waarmee Chez Paulette een culinaire coalitie heeft gemaakt.

Er is nog net plaats voor een dessertje en we kiezen voor de mousse van melkchocolade, mango, passievrucht en meringue (10 euro). Wat een geluk dat we er nog voor gegaan zijn want het is de ideale uitsmijter om een ontspannen etentje af te sluiten. Het was zeker de moeite om de tijdelijke zaak te bezoeken.

Onze beoordeling:

Eten: 7,5/10

Bediening: 8,5/10

Comfort: 8/10

Prijzen:

Voorgerechten: 18 tot 20 euro

Hoofdgerechten: Tussen 24 en 34 euro

Desserts: 10 euro

Gegevens

Gastrobar Panorama Styled By Chez Paullette

Hendrik Serruyslaan 18a

8400 Oostende

www.degrotepost.be/cultuurcafé

Reserveren kan enkel telefonisch via 0496 25 84 88 en enkel op de dag zelf.