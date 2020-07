UIT ETEN. The Catch in Oostende: unieke combo van cocktails en seafood

Oostende

Het gloednieuwe The Catch in de Hertstraat in Oostende komt met een verfrissend concept dat nog niet bestond in de koningin der badsteden: de combo van cocktails en ‘bites’ van dagvers seafood in een zuiders-maritiem kader. Gelukkig zonder kitsch zoals palmbomen of strooien dakjes. Lees hier wat wij ervan vonden. Meer van onze recensies lezen? Klik dan door naar ons dossier