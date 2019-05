UIT ETEN. Sassy’s in Oostende: “Alles voor vegans, maar je vleesetende vriend is ook welkom” Leen Belpaeme

21 mei 2019

18u00 10 Oostende In Oostende is Sassy’s geen onbekende zaak, maar wie nog op zoek is naar een adresje waar je lekker veganistisch of vegetarisch kan eten, is er op het juiste adres. Het grote voordeel als je verstokte carnivoren in je vriendenkring hebt: ook vleeseters kunnen er hun gading vinden in pizza’s of pasta’s.

Sassy’s ligt aan de rand van de stad in het rustige Stene. Je hoeft niet lang te zoeken, want de kleurrijke gevel is van ver zichtbaar. Binnen kan je genieten van een kleurrijk retrodecor. Liefhebbers van vintage meubeltjes voelen zich hier zeker thuis. De kaart is heel erg uitgebreid en ideaal voor wie geen vlees eet: van aperitiefhapje tot dessert kan je alle gerechten in de veganoptie krijgen. Maar niemand is verplicht om vegan te eten, ook vleeseters zijn welkom.

Er is ook aandacht voor non-alcoholische dranken, zo is er een mocktail van de maand. Voor mei is die cocktail gemaakt op basis van tamarinde, grenadine en Fritz-kola. Je hebt ook lekkere alternatieve limonades van ondermeer Jarritos. De uitbaters van Sassy’s zijn net als de zaak zelf mensen die kleur geven aan je bezoek. Niet letterlijk: je wordt gewoon op een echt aangename manier bediend. Vriendelijk maar zonder franjes.

We eten een ratatouille met falafelballetjes (15,60 euro) en de vegetarische groentenlasagne (15,90 euro). Het zijn geen gesofisticeerde gerechten, maar wel lekkere en vooral heel gezonde. De falafelballetjes zijn aan de droge kant, maar gemengd met wat saus is dat snel van de baan. De groentenlasagne is bijzonder lekker. We bestellen ook een kinderpizza. Die heeft het ideale formaat en is niet duur (7 euro). De extra aandacht voor veganproducten heeft als voordeel dat ook mensen met lactose-intolerantie zonder zorgen ‘kaas’ kunnen bestellen voor op hun pizza. Het is een detail, maar niet onbelangrijk voor wie er last van heeft. Ook in de desserts is er ruime keuze voor plantaardige ingrediënten. Omdat we eigenlijk al goed gegeten hebben, delen we een vegan naughty delight ( 6 euro) vanille-ijs met Oreo-crumble, chocoladesaus en slagroom. Een lekker dessertje om af te sluiten.

Adres en praktisch:

Steensedijk 23 , 8400 Oostende www.sassys.be

Openingsuren:

Open van woensdag tot en met zondag

Woensdag tot zondag van 18 tot 22 uur

Zaterdag en zondag van 12 tot 14 uur en van 18 tot 22 uur.

Onze beoordeling:

Eten: 7/10 Bediening 9/10 comfort: 8/10 Totaalscore: ***