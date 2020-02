UIT ETEN. Resto Vito: geen doordeweekse pizzeria, maar authentieke gerechten uit Puglia

Oostende

Sinds half augustus is in de Christinastraat in Oostende een nieuw Italiaans restaurant te vinden, Resto Vito. Het is geen doordeweekse pizzeria: op het menu staan hoofdzakelijk gerechten uit Puglia in zuidoost-Italië, de bakermat van chef Vito Centomani. “Mijn recepten komen uit de, de eenvoudige keuken van de armen”, vertelde Vito aan onze krant, nog voor de opening. Hoog tijd om dat eens te testen. Lees hier al onze restaurantrecensies.