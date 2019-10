UIT ETEN: Belair in Oostende Timmy Van Assche

15 oktober 2019

22u12 0 Oostende Lunchen met zicht op een landingsbaan, dat kan niet overal. Op de luchthaven van Oostende kan het wel, in restaurant Belair. Iedereen is er welkom, ook niet-reizigers. Maar kan je er ook lekker eten?

Wie Belair binnenstapt, wil natuurlijk een zo goed mogelijk zicht op het tarmac en opstijgende of landende vliegtuigen. De tafels aan de grote vensters zijn dan ook erg in trek.

De menukaart oogt erg ruim en simpel om een breed publiek aan te spreken. Ook de prijzen zijn democratisch. Creatieve of originele gerechtjes ontbreken. Je kan wel kiezen uit bijvoorbeeld stokbroodjes, croques, pasta’s, kaas- en garnaalkroketten en een groot aanbod lunches, met aardig wat vis- en vleesgerechten, zoals een vispannetje, entrecote en mossels.

We kiezen eerst voor ambachtelijk en lokaal geperst appel- en perensapje (2,5 euro) en de huiscocktail (5,50 euro). Verfrissend, maar vooral aan de cocktail mocht iets meer aandacht geschonken worden in plaats van een scheut vodka en fruitsap samen te gooien. Daar verandert een gekonfijte kers niet veel aan.

Als hoofdgerecht nemen we de kabeljauw met stoemp (22 euro) en americain Belair (20,50 euro). Die lossen de verwachtingen alvast in. De vis is prima gegaard en wordt geserveerd met een krokant korstje. Ook de stoemp met prei, spekjes en brokjes patat gaat vlotjes naar binnen. Ook over de huisgemalen biefstuk niets dan goeie opmerkingen: een mooie portie met nét voldoende extra ingrediënten. De frieten zijn oké, maar wel van die typische, fijne horecafrieten.

We sluiten af met een deugddoende citroensorbet met stukjes (4,5 euro). De kersensiroop moest er niet per se bij. Wie wil, kan ook kiezen uit een ruim aanbod pannenkoeken en wafels om af te sluiten.

Waar we over het eten geen kwaad woord kunnen zeggen, valt de sfeer toch een beetje tegen. Op de achtergrond speelt een radiozender hit na hit, de tafeltjes en stoeltjes horen eerder in een refter thuis. De bediening is dan weer hartelijk en sympathiek. Wel vervelend dat er na elke bijkomende bestelling telkens een extra rekening op tafel wordt gelegd- het geeft je het gevoel te moeten voortmaken. Overigens opvallend hoeveel volk er op een doordeweekse middag komt aanschuiven. Toen wij er waren, zat er toch meer dan vijftig man - vooral ouderen - in de zaak. Het toont dat Belair, een zaak die toch al sinds 1989 bestaat, zeker en vast iets te bieden heeft.

Praktisch:

Luchthaven Bus 7, Nieuwpoortsesteenweg 887

oostende@belair.be

059/708.858

Elke dag open vanaf 9.45 uur

Prijzen:

Voorgerechten: 3-18,50 euro

Hoofdgerechten: 11,50-22 euro

Desserts: 3-6 euro

Onze beoordeling:

Eten: 7/10

Comfort: 7/10

Bediening: 7/10

Sterren: 3/5