Tyhiesa Govaert en haar familie maken mondmaskers voor KV Oostende: al 1.500 euro aan kustploeg overhandigd Timmy Van Assche

02 mei 2020

12u59 14 Oostende Een opvallend initiatief ten huize de familie Govaert in De Haan. Daar heeft dochter Tyhiesa (23) iedereen weten op sleeptouw te nemen om mondmaskers te maken. Een deel van de opbrengst gaat naar voetbalclub KV Oostende. Inmiddels werd al maar liefst 1.500 euro overhandigd aan de club.

De donkere wolken boven KVO lijken te zijn verdreven, nu de Amerikaanse participatie van PMG rond is. Alleen een zitting bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport staat de club nog in de weg van een proflicentie. De afgelopen weken werden onder meer een geldinzameling en veilingactie opgestart, die al aardig wat geld in het laatje brachten. Voor nog een sympathieke actie moeten we even naar De Haan, waar Tyhiesa Govaert en heel haar familie mondmaskers maken om zowel de medemens als de club van hun hart te steunen. “Mijn papa Johan is al zijn hele leven KVO-fan en had zelfs in de lagere voetbalklassen een abonnement bij de club. Onder zijn invloed ben ik al van mijn 12 jaar grote supporter van KV Oostende. (lacht) Mijn hele kamer is in thema”, zegt Tyhiesa. “We woonden een tijdje in Pittem en Aartrijke, en toen gingen we van daaruit zelfs met de fiets naar KV Oostende kijken. Om maar te zeggen: KVO is de club van ons hart. Toen we hoorden dat onze club in financiële problemen zat, dachten we na over mogelijke initiatieven. En toen bleek dat we in deze coronatijden verplicht mondmaskers moeten dragen, was de keuze snel gemaakt. Al maakte ik wel de bedenking of de verkoop van mondmaskers wel zou draaien.”

1.500 euro

Blijkbaar wel, dus. “Met het hele gezin - naast mama, papa en ikzelf stapten ook mijn twee zussen, broer en schoonbroer mee in dit project - maken we dus mondmaskers. Papa knipt bijvoorbeeld de stof, mama gaat aan het stikken. Intussen hebben we al zowat 450 bestellingen binnengekregen. We maken zowel mondmaskers voor volwassen als voor kinderen. Alles wordt zelfs op maat gemaakt, afhankelijk van de leeftijd. Een mondmasker voor volwassenen kost 10 euro, voor kinderen 8 euro. Van elk verkocht exemplaar gaat precies de helft naar KV Oostende. Weet je, de prijs van de stof is de laatste tijd echt wel duurder geworden. Voor een meter betaal je al gauw 20 euro.” Er werd alvast een eerste cheque overhandigd van 1.500 euro aan de kustploeg. KVO zal het ingezamelde geld gebruiken voor haar jeugdvoetbal, fanwerking en sociale doelen.

Druk

Tyhiesa helpt in woonzorgcentrum Duneroze in Wenduine als jobstudent en heeft haar eigen feestartikelenbedrijfje ‘Bling & Balloon’, terwijl ze ook nog studeert. “Het zijn inderdaad drukke tijden. We zijn nog altijd bezig met het verwerken van de bestellingen. Om het half uur check ik mijn mails naar nieuwe aanvragen. Ik hoop alvast dat onze bijdrage KVO kan helpen. Ik ben er trouwens 90 procent van overtuigd dat we onze licentie gaan pakken en in eerste klasse blijven.”

Alle info via de Facebook-pagina van Tyhiesa Govaert of via tyhiesagovaert18@gmail.com.