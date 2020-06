Twintigers krijgen werkstraf nadat ze tweelingbroers in elkaar sloegen in Casino Kursaal Siebe De Voogt

09 juni 2020

12u45 0 Oostende Twee twintigers uit Oostende moeten een werkstraf van 140 uren uitvoeren voor een zware vechtpartij in de Lounge Bar van het Casino Kursaal in Oostende. Twee tweelingbroers werden slachtoffer van wat hun advocaat “geoefende vechters” noemde.

De vechtpartij speelde zich op 2 augustus vorig jaar af op een feestje. De slachtoffers stonden aan de bar, toen iemand volgens de procureur tegen één van hen aanliep. “Het kwam tot een discussie tussen de groep van de twee beklaagden en de twee broers”, vertelde ze tijdens de zitting vorige maand. “Wat daarna gebeurd is, is niet volledig duidelijk. De slachtoffers konden zich door hun verwondingen niet veel meer herinneren.” Op basis van enkele getuigenverklaringen en camerabeelden van het incident bracht het parket T.B. (22) en G.G. (20) voor de rechter. “Die laatste gaf de broer die aangelopen werd een vuistslag in het gezicht. Het slachtoffer wankelde, waarna hij een schop tegen z’n hoofd kreeg van de eerste beklaagde. Volgens getuigen nam die zelfs een aanloop om een karatetrap te geven.”

Geoefende vechters

Het slachtoffer raakte bewusteloos en kreeg nog enkele trappen tegen z’n hoofd terwijl hij op de grond lag. Hij liep een gebroken neus en zware hersenschudding op. “De dokters stelden zelfs vocht vast in z’n hersenen. De man lag uiteindelijk zes dagen in het ziekenhuis”, stelde de procureur. Ook z’n broer die tussenkwam, deelde nog in de klappen met een gekloven wenkbrauw en afgebroken tand tot gevolg. Volgens de burgerlijke partijen zijn T.B. en G.G. “geoefende vechters”, een mening die ook het parket deelde. “De politie stelde vast dat beiden aan gevechtssporten doen. Het maakt de feiten des te erger, want ze weten hoe ze iemand uit moeten schakelen en bleven maar slaan en schoppen.”

T.B. en G.G. vroegen tevergeefs de vrijspraak. Volgens hun advocaten spraken de getuigen elkaar tegen en waren de camerabeelden van het incident veel te onduidelijk. “Het is bovendien niet omdat mijn cliënt aan kickboxen doet, dat hij automatisch de dader is”, pleitte de raadsman van G.G.