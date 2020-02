Twintiger riskeert jaar cel voor diefstal van bestelwagen vishandel: man stal ook auto terwijl eigenaar parkeerticketje haalde Siebe De Voogt

07 februari 2020

14u07 6 Oostende Een 24-jarige man uit Bredene hangt een jaar en vier maanden cel boven het hoofd voor twee voertuigdiefstallen in Oostende en weerspannigheid. P.B. ging eind 2018 aan de haal met de bestelwagen van vishandel Luk en nam vorige maand ook de vlucht met een wagen, terwijl de eigenaar een parkeerticketje aan het halen was.

De diefstal voor de deur van vishandel Luk dateert van 23 december 2018. De zaakvoerder was rond 6 uur bakken met vis aan het uitladen. De deur van zijn bestelwagen was niet gesloten en de sleutel zat nog op het contact. P.B. sprong in het voertuig en nam de vlucht. De Ford Transit werd dezelfde dag nog teruggevonden in de Kwekerijstraat in Oudenburg. De vishandelaar kon naar eigen zeggen 24 dagen geen gebruik maken van z'n bestelwagen en stelde zich vrijdagmorgen burgerlijke partij tegen P.B. “De bestelwagen was eigenlijk een koelwagen, die mijn cliënt broodnodig had", pleitte zijn advocaat. “De diefstal werd gepleegd in de drukke eindejaarsperiode en heeft hem flink wat last bezorgd.”

Op 23 januari sloeg de Bredenaar opnieuw toe aan het Sint-Petrus-en-Paulusplein in Oostende. Een 73-jarige man had er zijn wagen geparkeerd en was een parkeerticketje gaan halen, toen P.B. zijn kans greep. Hij sprong in de auto en scheurde weg. Een viertal uren later trof een politiepatrouille de Bredenaar aan in de wagen. Hij was voor geen rede vatbaar. Het parket besloot de man via de snelrechtprocedure voor de rechter te brengen. Hij moest zich vrijdagmorgen ook nog verantwoorden voor feiten van weerspannigheid. Toen de politie op 7 december 2018 moest tussenkomen in een ruzie met zijn vriendin, keerde P.B. zich tegen de agenten. Voor zijn proces kwam hij nooit opdagen. De man riskeert bij verstek één jaar en vier maanden cel. Vonnis op 6 maart.