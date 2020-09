Twintiger gooit z’n gsm door het raam tijdens politieverhoor: “Jullie hadden toch niet gedacht dat ik mijn code zou geven?” Siebe De Voogt

18 september 2020

15u11 12 Oostende Een 21-jarige Oostendenaar riskeert een jaar cel voor de diefstal van een nummerplaat. Zijn opvallendste stoot haalde S.T. evenwel uit tijdens zijn politieverhoor. Plots gooide hij zijn gsm naar buiten uit het raam op de derde verdieping. “Jullie hadden toch niet gedacht dat ik mijn code zou geven?”, grijnsde hij naar de agenten.

Een ploeg van de wegpolitie in Aalter zag op 23 februari 2018 een wagen geparkeerd staan op de pechstrook. Aan boord zaten S.T. uit Oostende en een minderjarige kompaan. Bij controle van het voertuig bleek dat de nummerplaat gestolen was. Het duo aan boord verklaarde dat de wagen in panne was gevallen en de bestuurder met de sleutel weggewandeld was richting Oostende. Veel geloof hechtte het parket daar niet aan. “Onder de afdekplaat in de koffer troffen de agenten een koevoet aan", stelde de procureur. “De autosleutel had de beklaagde weggemoffeld onder de voetmat.”

Ripdeal

S.T. werd voor verhoor meegenomen naar het politiebureau in Gent. Toen de agenten hem daar vroegen om zijn gsm te ontgrendelen, smeet hij het toestel door het openstaande raam op de derde verdieping naar buiten. “Jullie dachten toch niet dat ik m’n code zou geven?”, grijnsde hij. Volgens het parket bewijst het het karakter van S.T. “Hij heeft geen enkel respect voor de politie", hekelde de procureur, die een effectieve celstraf van 1 jaar vroeg.

De twintiger is immers geen onbekende meer voor het gerecht. Vorig jaar werd hij mee veroordeeld voor een ripdeal in Oostende. Samen met twee kompanen drong S.T. aanvankelijk de verkeerde woning binnen. Toen ze een dag later alsnog het huis van de dealer vonden, werden ze opgepakt door de politie. In het nieuwe dossier vroeg z’n advocaat Kris Vincke de vrijspraak voor de diefstal. Voor het voorval met de gsm vroeg hij de rechter rekening te houden met het vonnis rond de ripdeal, aangezien die feiten in dezelfde periode plaatsvonden. Vonnis op 16 oktober.