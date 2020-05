Tweedeverblijvers mogen pas vanaf 8 juni naar de kust komen, burgemeester Tommelein is not amused: “Voor ons is het onmogelijk om dat te controleren” Leen Belpaeme

06 mei 2020

19u52 52 Oostende Het is volgens burgemeester van Oostende Bart Tommelein onmogelijk om te controleren of tweedeverblijvers naar de kust afzakken. “Ik wil niet tegen het advies van de Veiligheidsraad ingaan. Ik ben gewoon eerlijk en zeg dat dit gewoon niet te controleren is door de politie.”

De kustburgemeesters hadden gevraagd om tweedeverblijvers vanaf 18 mei opnieuw te mogen verwelkomen, maar de Nationale Veiligheidsraad besliste woensdag dat dit pas in de derde fase, of dus pas vanaf 8 juni, toegelaten wordt. Het is volgens de Oostendse burgemeester echter onmogelijk om dat te handhaven. “Mensen mogen gaan sporten, surfen, golfen en ze mogen aan hun boot werken. Je mag ook familie en vrienden bezoeken aan de kust, maar wij moeten blijven zeggen aan eigenaars dat ze niet mogen komen. Mijn politie kan dat simpelweg niet meer controleren”, zegt Bart Tommelein. Hij gaat naar eigen zeggen niet in tegen de Veiligheidsraad. “Ik stel dat alleen maar vast. Ik vind het jammer dat er niet gewacht werd op het overleg van de kustburgemeesters op 11 mei.”

Volgens Tommelein kunnen de tweedeverblijvers dienen als een test voor de kust. “We kunnen enerzijds beperkingen opleggen. Zo zouden we kunnen zeggen dat mensen enkel mogen komen om herstellingen uit te voeren of hun eigendom te controleren. Anderzijds gaan ze ook niet plots met 10.000 in één keer komen. We kunnen de extra mensen gebruiken als een test voor de toeristen terug mogen komen. We zijn plannen aan het maken voor de winkelstraten, de zeedijk en heel wat andere plaatsen. We weten dat er een grote uitdaging op ons wacht.”

Minister-president Jan Jambon was niet onder indruk in VTM Nieuws. “Ik ken Bart Tommelein redelijk goed. De soep wordt nooit zo heet gegeten als ze opgediend wordt. We zullen samen wel tot goede afspraken komen met de burgemeesters. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ze worden geacht om de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad te volgen.”



