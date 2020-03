Tweede coronapatiënt overleden in AZ Damiaan Leen Belpaeme

25 maart 2020

17u37 13 Oostende Vanmorgen overleed een tweede coronapositieve patiënt in Az Damiaan, een oudere persoon met een zware medische voorgeschiedenis.

Er blijven ook in de Oostendse ziekenhuizen nog heel wat mensen met het coronavirus toekomen. In AZ Damiaan is woensdagmorgen jammer genoeg ook een tweede patiënt overleden die opgenomen was in de corona-afdeling. Momenteel zijn al 17 patiënten opgenomen op deze afdeling. Drie mensen zijn ook opgenomen op intensieve zorgen waarvan twee met ademhalingsondersteuning. Eén patiënt mocht de afdeling ondertussen al verlaten. “We merken verder een gestage stijging van het totaal aantal gehospitaliseerde patiënten. Daartoe werd vandaag de tweede corona-afdeling opgeschaald van 11 naar 16 bedden. Daarnaast hebben we momenteel een capaciteit van 29 posities voor intensieve zorgen waarvan we op 22 posities beademing kunnen voorzien”, laat Kevin Mollet voor het AZ Damiaan weten.

In het AZ Sint Jan Brugge-Oostende campus Henri Serruys werden ondertussen 8 patiënten opgenomen. Momenteel verblijft 1 persoon op intensieve zorgen, maar niet aan de beademing.