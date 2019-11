Twee verdachten gearresteerd na diefstal uit bestelwagen op zeedijk Bart Boterman

08 november 2019

14u18 0 Oostende De politie arresteerde vrijdagmiddag twee mannen op verdenking van een diefstal uit een bestelwagen op de Albert I-promenade in Oostende, ter hoogte van de Kemmelbergstraat.

“We werden verwittigd over de diefstal van een smartphone en een portefeuille uit een geparkeerde bestelwagen. Onze patrouilles konden twee verdachten die voldeden aan de beschrijving oppakken in de omgeving. Ze zijn gearresteerd en het onderzoek loopt”, aldus commissaris Kris Allary van de Oostendse politie. De smartphone en de portefeuille werden teruggegeven aan het slachtoffer. Er wordt tevens onderzocht of beiden in aanmerking komen voor andere feiten.