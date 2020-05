Twee verdachten blijven in de cel voor zware inbraken op bedrijventerrein Biekorf met buit van 57.000 euro Siebe De Voogt

19 mei 2020

16u07 0 Oostende Twee jongemannen uit Oostende en Dendermonde blijven een maand langer in de cel voor enkele inbraken in bedrijvenpark Biekorf in Oostende. Dat heeft de raadkamer dinsdagmorgen beslist. In twee loodsen van twee firma’s werd voor Twee jongemannen uit Oostende en Dendermonde blijven een maand langer in de cel voor enkele inbraken in bedrijvenpark Biekorf in Oostende. Dat heeft de raadkamer dinsdagmorgen beslist. In twee loodsen van twee firma’s werd voor minstens 57.000 euro aan materiaal buit gemaakt.

De inbraak vond in de nacht van 9 op 10 mei plaats in de Biekorfstraat in Oostends havengebied. Zowel het loodgietersbedrijf ANCIA van Jeroen Anseeuw als het klank- en lichtbedrijf Stereo Sonic werden getroffen. De daders waren minstens twee uur binnen in de loodsen en namen nagenoeg alles wat te rapen viel mee. Volgens het parket ging het om klank-, licht- en loodgietersmateriaal met een waarde van in totaal 57.000 euro. Een deel van de spullen werd vorige week woensdag bij huiszoekingen teruggevonden. Ze werden onder meer online te koop aangeboden.

Via de zoekertjes en nummerplaten kregen de speurders twee verdachten in het vizier. De jongemannen uit Oostende en Dendermonde werden door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden en verschenen dinsdagmorgen voor de raadkamer. Die verlengde hun aanhouding nog eens met een maand.