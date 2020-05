Twee verdachten aangehouden voor zware inbraken op bedrijvenpark Biekorf, met buit van 57.000 euro Bart Boterman

17u42 0 Oostende Politie en parket hebben na huiszoekingen twee jongemannen uit Oostende en Dendermonde gearresteerd op verdenking van inbraken in bedrijvenpark Biekorf in Oostende. In twee loodsen van twee firma’s werd voor minstens 57.000 euro aan materiaal buit gemaakt. “Ik ben heel erg opgelucht en vooral opgezet met het snelle werk van de politie”, zegt loodgieter Jeroen Anseeuw, een van de slachtoffers.

De inbraak dateert van de nacht van zaterdag op zondag in de Biekorfstraat in Oostends havengebied. Zowel het loodgietersbedrijf ANCIA van Jeroen Anseeuw als het klank- en lichtbedrijf Stereo Sonic werden getroffen. De daders waren minstens twee uur binnen in de loodsen en namen nagenoeg alles wat te rapen viel mee. “Ter waarde van in totaal ongeveer 57.000 euro werd klank- en lichtgerief en loodgietersmateriaal buitgemaakt. De verdachten kwamen in beeld via hun nummerplaat en de gestolen spullen die online te koop werden aangeboden. Bij huiszoekingen is woensdag ook een deel van de buit teruggevonden”, zegt het parket van Brugge. De twee werden gearresteerd en zijn inmiddels aangehouden door de onderzoeksrechter.

Flandria-bromfiets

“Ik ben enorm opgelucht en opgezet met het snelle werk van de politie”, zegt de getroffen Jeroen Anseeuw van loodgietersbedrijf ANCIA. “Woensdagavond kreeg ik telefoon van de politie tijdens de huiszoekingen. Er werd onder meer een van mijn gestolen Flandria-bromfietsen aangetroffen in Dendermonde. Meteen zag ik dat het om mijn oldtimer ging. Welk gestolen materiaal nog te recupereren valt, weet ik nog niet. Ook wanneer het vrijgegeven wordt, is koffiedik kijken. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat justitie zijn werk doet”, besluit Jeroen. Zelf was hij voor zo'n 30.000 euro bestolen.