Twee verdachte smokkelaars blijven in cel na onderschepping van zeiljacht vol transmigranten Siebe De Voogt

19 juli 2019

14u41 0 Oostende Twee Albanezen blijven een maand langer in de cel op verdenking van mensensmokkel, nadat de politie vorige maand voor de kust van Oostende een zeiljacht vol transmigranten onderschepte. De twee verdachte smokkelaars blijven beweren dat ze zelf slachtoffer waren.

De kustwacht kreeg op 14 juni laat een melding van een jacht dat 25 kilometer voor de kust van Oostende motorpech had. Een reddingsboot van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst en de scheepvaartpolitie van Oostende trokken meteen ter plaatse en begeleidden het schip ‘Summer of 69’ terug naar de haven van Oostende. Aan boord troffen de agenten negen Albanezen aan. De transmigranten waren op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Hun oversteek was volgens het Brugse parket levensgevaarlijk. Het zeiljacht was veel te klein en de stuurkunsten van de man aan het roer waren allesbehalve voldoende. Bovendien waren er geen veiligheidsvesten aan boord en geen radar of deftige radio.

Na de verhoren van de opvarenden hield de onderzoeksrechter twee Albanezen aan op verdenking van mensensmokkel: de 32-jarige stuurman en zijn 50-jarige vermeende kompaan. De stuurman kocht het zeiljacht zelf in het Antwerpse Lillo, maar blijft net als de tweede verdachte beweren dat hij zelf slachtoffer is.