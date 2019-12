Twee van de drie gauwdieven aangehouden Bart Boterman

06 december 2019

20u25 0 Oostende Twee van de drie verdachten van een reeks gauwdiefstallen op woensdagavond in Oostende zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat meldt het parket van Brugge. De derde verdachte blijkt minderjarig en werd ter beschikking gesteld van het jeugdparket.

De drie worden verdacht van drie feiten van diefstal van een smartphone, bij een auto-inbraak, ten aanzien van een vrouwelijke klant in een nachtwinkel en ten aanzien van een voorbijganger op het Wapenplein. Bij die laatste feiten werd het slachtoffer zelfs in een judogreep gehouden. De politie kon het trio vatten in de Wittenonnenstraat. Volgens het parket waren ze eerst op de vlucht geslagen en verstopten twee van de verdachten zich onder auto’s. Ze hadden een plastic zak met nepjuwelen onderweg weggegooid. Die bleek eveneens van diefstal afkomstig te zijn.

“Alle verdachten, afkomstig uit Marokko en Algerije, verklaarden minderjarig te zijn. Op basis van de botscan werd achterhaald dat twee van hen meerderjarig waren. Zij werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter en zijn aangehouden. Er zal worden nagegaan of zij nog voor andere feiten in aanmerking komen”, laat het Brugse parket weten.