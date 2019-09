Twee rijbewijzen ingetrokken na ongevallen onder invloed Bart Boterman

18 september 2019

16u16 0 Oostende De politie van Oostende trok dinsdag van twee bestuurders hun rijbewijs in voor 15 dagen na een verkeersongeval onder invloed.

Rond 16 uur reed een 60-jarige man uit Alveringem plots per ongeluk achteruit op het kruispunt Torhoutsesteenweg-Elisabethlaan. Hij botste met een achterliggend voertuig dat licht beschadigd raakte. De man legde een positieve ademtest af. Rond 20 uur werd een tweede rijbewijs ingetrokken in de Frère Orbanstraat. Een 59-jarige Oostendenaar wilde er wegrijden van een parkeerplaats. Zijn voertuig stond in versnelling bij het starten, waardoor de auto vooruitschoot en drie geparkeerde wagens raakte. Ook hij legde een positieve ademtest af.