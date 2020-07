Twee personen met brandwonden naar ziekenhuis na steekvlam door werken Bart Boterman

17u15 2 Oostende In de Epsomlaan in Mariakerke bij Oostende zijn maandagnamiddag twee personen gewond geraakt door een steekvlam.

De hulpdiensten werden iets na 16 uur opgeroepen. Twee personen waren bezig met werken aan het uitvoeren aan een gevel, waarbij ze een gat boorden. Volgens de brandweer zouden ze echter een elektriciteitskabel hebben geraakt bij het boren. Door de kortsluiting ontstond een zware steekvlam. Twee personen werden met brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht. Over hun toestand is weinig bekend, al zou er geen levensgevaar zijn. De steekvlam en de brand in de muur gingen gepaard met rookontwikkeling. De brandweer had het vuur snel onder controle.