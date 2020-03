Twee patiënten op afdeling geriatrie testen positief op coronavirus in AZ Damiaan Leen Belpaeme

15 maart 2020

19u04 50 Oostende De geriatrische afdeling van het AZ Damiaan werd zaterdagavond in quarantaine geplaatst nadat een patiënt positief testte op het coronavirus. Ondertussen blijkt ook een andere patiënt op de dienst besmet te zijn. De hulpverleners die contact hadden met de patiënt werden vandaag allemaal getest en zijn niet besmet. In totaal zijn ondertussen vier patiënten opgenomen op de speciaal ingerichte corona-afdeling.

De patiënt die zaterdagavond besmet bleek met het coronavirus werd onmiddellijk in isolatie geplaatst. “We hebben vandaag proberen in kaart brengen of er nog mensen besmet zijn. Daaruit bleek dat nog één patiënt op de afdeling Geriatrie besmet is met het virus. Het gaat allebei om bedlegerige patiënten die niet met elkaar in contact gekomen zijn. De kans bestaat dus dat de andere patiënt was voor de opname in het ziekenhuis. De hulpverleners die met de patiënt in contact gekomen zijn, werden vandaag getest en blijken niet besmet”, zegt Kevin Mollet van het AZ Damiaan. De bewuste afdeling werd onmiddellijk gescheiden van andere mensen in het ziekenhuis. “Het bezoek was al stopgezet en alle niet dringende opnames werden geschrapt. Voor wie in het ziekenhuis ligt is er dus geen gevaar. De stroom is volledig gescheiden. Dat is belangrijk om mee te geven. De betrokken families werden ook al ingelicht. Er is dus geen reden tot paniek als mensen familieleden hebben die in het ziekenhuis zijn opgenomen.”

Corona-afdeling

Ondertussen werd er in het ziekenhuis al plaats vrijgemaakt om het hoofd te kunnen bieden aan de coronacrisis. “We zijn al een tijdje bezig om capaciteit vrij te maken voor wat zal komen. We zijn hier al langer mee bezig dan van de overheid gevraagd werd en we waren voorbereid op dit scenario.” Naast de personen die op de afdeling geriatrie verbleven werden ook twee andere mensen met het coronavirus teruggeroepen naar het ziekenhuis. “Deze mensen kwamen zich testen en behoren tot een risicogroep. Ze zullen daarom opgenomen worden op de speciale afdeling zodat we hen van dichtbij kunnen opvolgen. Geen enkele patiënt is in kritieke toestand.”

