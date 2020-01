Twee Nieuwjaarskindjes geboren in Oostende Leen Belpaeme

02 januari 2020

16u11 0 Oostende Emélia Van Der Cruysen kwam als eerste ter wereld om 16.04 uur en Odiel Coudeville verraste zijn mama en papa om 18.33 uur. “We zien het als een mooi geschenk.”

Voor Tine Ameloot en Pieter Coudeville kwam de geboorte van Odiel op Nieuwjaarsdag als een verrassing. Hij was uitgerekend voor 7 januari maar ’s morgens begonnen de weeën. “Wij gingen op oudejaarsavond eerst gewoon thuisblijven, maar we zijn dan toch naar Gent afgezakt om het oudejaar te vieren met vrienden. Door de zwangerschap hebben we getwijfeld, maar thuis gingen we toch maar naar de klok zitten staren. Ik ben nu heel blij dat ik toch geweest ben”, vertelt mama Tine. Om 18.33 uur kwam uiteindelijk het broertje van Maurice (14 maanden) ter wereld. Odiel meet 53 centimeter en weeg 3,810 kg. Het koppel uit Westkerke vindt het helemaal niet erg dat hun tweede zoon verjaart op de feestdag. “Ik vind het beter zo dan dat hij nog net in december was geboren en hij zal normaal gezien altijd thuis zijn op zijn verjaardag. Dat is mooi meegenomen. Wij zien het vooral als een mooi geschenk”, zegt mama Tine nog.

Ook Emélia Van Der Cruycen werd op 1 januari geboren in het AZ Damiaan. Het dochtertje van Bryan en Léa Wouters kwam om 16.04 uur ter wereld. Ze weegt 2,930 kg en meet 47 centimeter. Ook hier was het voor het koppel uit Snaaskerke niet de bedoeling dat ze een Nieuwjaarskindje zouden krijgen. “We waren aan het vieren met familie toen Léa iets voelde. We zijn onmiddellijk naar het ziekenhuis gekomen. Emélia heeft nog even op zich laten wachten, maar we zijn emotioneel, blij en vooral heel gelukkig”, vertelt papa Bryan.