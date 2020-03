Twee “money mules” krijgen 6 maanden cel omdat ze rekening ter beschikking stelden van phishingbende Siebe De Voogt

12 maart 2020

15u44 10 Oostende Een 23-jarige Soedanees uit Bredene heeft 6 maanden cel met uitstel gekregen voor het witwassen van 14.000 euro. Een Nederlandse phishingbende troggelde het geld af van twee slachtoffers met behulp van valse mails. Een 26-jarige vrouw uit Oostende kreeg dezelfde straf.

De twee slachtoffers uit Antwerpen en Brugge ontvingen in juni 2018 en augustus 2018 een mail die zogezegd van hun bank kwam met een link om een betaling door te voeren. Het bleek echter om een geval van phishing te gaan. Beide slachtoffers werden in totaal 14.000 euro armer gemaakt. Een 23-jarige Soedanees uit Bredene werd door de Nederlandse bende achter de phishing gevraagd om één van zijn rekeningen ter beschikking te stellen. A.S. werd naar eigen zeggen wijsgemaakt dat hij zou meewerken aan een legale belastingsontduiking van bitcointransfers. Het geld moest hij doorsturen naar verschillende andere “money mules” in Vlaanderen. In ruil zou hij 1.000 euro per week krijgen.

Het geld kreeg A.S. echter nooit. Meer zelfs: het parket daagde hem voor de rechter op verdenking van witwaspraktijken. De man had volgens de procureur de oorsprong van het geld op zijn rekening moeten kennen. “Phishingmisdrijven zijn een ware plaag”, klonk het. “Ze zijn pas mogelijk door de medewerking van figuren als de beklaagde, die zich liet verblinden door geldgewin.” Ook een 26-jarige vrouw uit Oostende stond mee terecht. H.D. was één van de “money mules” naar wie het geld van de bende moest doorgesluisd worden. Ze kwam nooit opdagen voor haar proces. A.S. bleef volhouden dat hij geen idee had dat het geld een illegale oorsprong had.