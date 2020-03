Twee medewerkers van Daikin testen positief op corona Timmy Van Assche

13 maart 2020

12u25 25 Oostende Twee medewerkers van Daikin Europe in Oostende hebben positief getest op het corona- of Covid 19-virus. Beide medewerkers zijn met lichte symptomen thuis in ziekteverlof. “Personen die de voorbije periode met de twee geïnfecteerde medewerkers in nauw contact zijn geweest, werden op de hoogte gebracht en verzocht thuis te blijven”, laat Hilde Goossens van Daikin weten.

“Gezien het virus steeds meer prominent aanwezig is in België en het zich steeds meer aan het verspreiden is, waren we dan ook voorbereid voor het geval een besmetting zich in het bedrijf zou voordoen”, zegt Goossens. “Gezien de omvang van de organisatie en de exponentiële toename van het aantal besmettingen in ons land, waren positieve testen enkel een kwestie van tijd. Het betreft twee medewerkers die thuis zijn in ziekteverlof en enkel lichte symptomen vertonen. Daikin heeft na de vaststelling onmiddellijk de overheid geïnformeerd. Op basis van een contactonderzoek hebben we vervolgens de procedures in werking gezet voor andere personen die de voorbije periode in nauw contact zijn geweest met de medewerkers die positief hebben getest. Zij werden op de hoogte gebracht en verzocht thuis te blijven met de nodige richtlijnen voor de komende periode. Zij zullen verder opgevolgd worden door de bedrijfsarts en haar team. Ook aan alle medewerkers die behoren tot kwetsbare groepen wordt gevraagd zich preventief tot de bedrijfsarts te wenden en waar nodig thuis te blijven.”

Desinfectie

Gedurende de nacht werd een grondige desinfectie van de betrokken zones uitgevoerd. Daikin heeft de bevoegde overheidsinstanties ook geïnformeerd. De activiteiten in Oostende werden vandaag normaal verdergezet. “We voorzien opvolging door de bedrijfsarts en haar team voor de medewerkers die thuis blijven, alsook voor de meer kwetsbare groepen. Het bedrijf volgt de situatie ook kort op en bekijkt vandaag eventuele verdere maatregelen”, geeft Goossens nog mee.

Preventie

“Als internationale onderneming hadden al van bij de uitbraak in China een hele reeks uiteenlopende maatregelen genomen, zowel met betrekking tot reizen als tot voorlichtingsmaatregelen over de preventie van de verspreiding van het virus. Van bij aanvang hanteerden we strenge regels voor de medewerkers, vooral met betrekking tot mensen die terugkeerden uit risicozones. Voor externe bezoekers voerden we extra strenge maatregelen in om de kans op infecties zo klein mogelijk te houden.” Daikin benadrukt dat het haar medewerkers informeert over hygiëne en geen grote groepen in kleine ruimtes toelaten.